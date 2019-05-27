الإثنين, 27 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو .. فتاة تصفع صديقها 52 مرة لسبب غريب

الإثنين 27 مايو 2019 02:17 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. فتاة تصفع صديقها 52 مرة لسبب غريب

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تعرض رجل صيني لسوء معاملة من صديقته بعد أن صفعته علنا 52 مرة بسبب انزعاجها من عدم شرائه هاتف ذكي جديد بمناسبة عيد الحب الصيني.

ففي حين احتفل معظم الأزواج الصينين في 20 مايو أو ما يعرف بـ"520" وهو واحد من ثلاثة تواريخ لـ"أيام العشاق" السنوية في الدول الآسيوية، قرر زوجان التسبب في مشهد مروع بدلا من ذلك. وأظهرت مقاطع الفيديو- التي التقطها كاميرات المراقبة وكذلك الفيديوهات التي التقطها المارة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي- شابة تصفع صديقها في الشارع بينما كانت تطارده بوحشية لفشله في شراء هاتف جديد لها كهدية. وعلى الرغم من أن اللقطات لا تظهر كل الصفعات، إلا أن الشرطة أكدت لاحقا أن الرجل تحمل ما لا يقل عن 52 صفعة تحت أنظار الغرباء المتجمعين ليشهدوا إذلاله.

وتفاجأ الملايين الذين شاهدوا مقاطع الفيديو المزعجة بموقف الرجل الهادئ، إذ لم يحاول منعها أو الدفاع عن نفسه بأي شكل من الأشكال. ووصلت الشرطة لموقع الحادث وحاولت تهدئة الموقف، لكن كان مثيرا للدهشة بعد ذلك الموقف المخزي أن الضحية حاول حماية صديقته المسيئة.

وعندما حاول ضباط الشرطة أخذ "طيور الحب" بعيدا، حاول الرجل حماية صديقته وهي تواصل صفعه، قائلا إنه ارتكب خطأ بعدم شرائه الهدية التي أرادتها وسمح لها بصفعه كنوع من التهدئة. وأخبر الشرطة في وقت لاحق أن صديقته كانت تدفع معظم نفقاته وربما هذا يفسر استعداده لقبوله التعرض لمثل تلك المعاملة.

ورفض الزوجان تسوية نزاعهما في مركز الشرطة، لكن في نهاية المطاف هدأت ووعدت بحل مشاكلهم بطريقة أكثر تحضرا في المستقبل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 يوليو 2016

بالفيديو.. اعتزال صاحب أفضل هدف بالعالم لسبب غريب

المزيد

26 يوليو 2018

بالفيديو.. فتاة سويدية تمنع إقلاع طائرة لسبب إنساني

المزيد

24 مايو 2017

4 بريطانيون يقتلون مصرياً لسبب غريب

المزيد

11 فبراير 2018

هندي يسرق كلية زوجته لسبب غريب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الفطر

دولي - أخبار

"التواصل الحكومي" يوضح تفاصيل الضريبة الانتقائية.. والتطبيق بعد 20 يومًا

الاقتصاد - محلي

فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

الاقتصاد - محلي

رئيس "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": "فك كربة" تنجح في الإفراج عن 330 معسرًا

المحليات - أخبار

السنيدي يبحث مع ممثلي المجمعات التجارية آليات زيادة الترويج للمنتجات العمانية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة