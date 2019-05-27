بالفيديو .. فتاة تصفع صديقها 52 مرة لسبب غريب

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تعرض رجل صيني لسوء معاملة من صديقته بعد أن صفعته علنا 52 مرة بسبب انزعاجها من عدم شرائه هاتف ذكي جديد بمناسبة عيد الحب الصيني.

ففي حين احتفل معظم الأزواج الصينين في 20 مايو أو ما يعرف بـ"520" وهو واحد من ثلاثة تواريخ لـ"أيام العشاق" السنوية في الدول الآسيوية، قرر زوجان التسبب في مشهد مروع بدلا من ذلك. وأظهرت مقاطع الفيديو- التي التقطها كاميرات المراقبة وكذلك الفيديوهات التي التقطها المارة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي- شابة تصفع صديقها في الشارع بينما كانت تطارده بوحشية لفشله في شراء هاتف جديد لها كهدية. وعلى الرغم من أن اللقطات لا تظهر كل الصفعات، إلا أن الشرطة أكدت لاحقا أن الرجل تحمل ما لا يقل عن 52 صفعة تحت أنظار الغرباء المتجمعين ليشهدوا إذلاله.

وتفاجأ الملايين الذين شاهدوا مقاطع الفيديو المزعجة بموقف الرجل الهادئ، إذ لم يحاول منعها أو الدفاع عن نفسه بأي شكل من الأشكال. ووصلت الشرطة لموقع الحادث وحاولت تهدئة الموقف، لكن كان مثيرا للدهشة بعد ذلك الموقف المخزي أن الضحية حاول حماية صديقته المسيئة.

وعندما حاول ضباط الشرطة أخذ "طيور الحب" بعيدا، حاول الرجل حماية صديقته وهي تواصل صفعه، قائلا إنه ارتكب خطأ بعدم شرائه الهدية التي أرادتها وسمح لها بصفعه كنوع من التهدئة. وأخبر الشرطة في وقت لاحق أن صديقته كانت تدفع معظم نفقاته وربما هذا يفسر استعداده لقبوله التعرض لمثل تلك المعاملة.

ورفض الزوجان تسوية نزاعهما في مركز الشرطة، لكن في نهاية المطاف هدأت ووعدت بحل مشاكلهم بطريقة أكثر تحضرا في المستقبل.