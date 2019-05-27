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تعليق هيئة كبار العلماء على انعقاد القمم الثلاث في مكة المكرمة

الإثنين 27 مايو 2019 01:16 م بتوقيت مسقط

تعليق هيئة كبار العلماء على انعقاد القمم الثلاث في مكة المكرمة

 

الرياض- الوكالات

رأت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء‏ في السعودية، أن انعقاد القمم الثلاث، التي دعا إليها الملك سلمان بجوار بيت الله الحرام، يكسبها أهمية بالغة.

وقال بيان للأمانة العامة للهيئة، إن "انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر المباركة من رمضان ‏وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود، يكسب هذه القمم أهمية بالغة، ‏التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين لوحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة من الشرور والفتن".

ورأى البيان كذلك، أن انعقاد ‏هذه القمم "بجوار بيت الله الحرام ‏في هذا الموسم العظيم ‏المبارك يؤكد الدور الريادي ‏التاريخي للمملكة العربية السعودية ‏التي هي بلاد الحرمين الشريفين ‏ومقدسات المسلمين، ‏وهي لا تتوانى ‏في خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم ‏بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي ‏وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين".

 

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