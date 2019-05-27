244.3 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية

بكين- الوكالات

كشفتْ أرقامٌ رسميَّة واردة من وزارة التجارة الصينية أنَّ قيمة التجارة بين الصين والدول العربية، وصلت إلى 3ر244 مليار دولار أمريكي في العام 2018، بزيادة 28 بالمائة على أساس سنوي.

وذكرتْ وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن قيمة واردات الصين من الدول العربية بلغت 4ر139 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة صادراتها إلى الأخيرة 9ر104 مليار دولار أمريكي. وخلال العام 2018، أقامت الشركات الصينية مشاريع جديدة بقيمة 6ر35 مليار دولار أمريكي بزيادة 9 بالمائة على أساس سنوي، وبلغت قيمة الأعمال 8ر27 مليار دولار أمريكي، مما حافظ على مستوى مماثل للعام الأسبق. وفي الوقت نفسه، قامت الصين باستثمار 2ر1 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات في الدول العربية.