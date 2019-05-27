الإثنين, 27 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

244.3 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية

الإثنين 27 مايو 2019 09:42 ص بتوقيت مسقط

بكين- الوكالات

كشفتْ أرقامٌ رسميَّة واردة من وزارة التجارة الصينية أنَّ قيمة التجارة بين الصين والدول العربية، وصلت إلى 3ر244 مليار دولار أمريكي في العام 2018، بزيادة 28 بالمائة على أساس سنوي.

وذكرتْ وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن قيمة واردات الصين من الدول العربية بلغت 4ر139 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة صادراتها إلى الأخيرة 9ر104 مليار دولار أمريكي. وخلال العام 2018، أقامت الشركات الصينية مشاريع جديدة بقيمة 6ر35 مليار دولار أمريكي بزيادة 9 بالمائة على أساس سنوي، وبلغت قيمة الأعمال 8ر27 مليار دولار أمريكي، مما حافظ على مستوى مماثل للعام الأسبق. وفي الوقت نفسه، قامت الصين باستثمار 2ر1 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات في الدول العربية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 يوليو 2015

15 مليار دولار أرباح التجارة الإلكترونيّة العربية

المزيد

10 يوليو 2018

20 مليار دولار من الصين لدول عربية

المزيد

06 سبتمبر 2017

ارتفاع العجز التجاري الأمريكي.. و33.6 مليار دولار مع الصين

المزيد

13 مايو 2019

الصين تفرض 60 مليار دولار رسوما على السلع الأمريكية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الفطر

دولي - أخبار

"التواصل الحكومي" يوضح تفاصيل الضريبة الانتقائية.. والتطبيق بعد 20 يومًا

الاقتصاد - محلي

فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

الاقتصاد - محلي

رئيس "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": "فك كربة" تنجح في الإفراج عن 330 معسرًا

المحليات - أخبار

السنيدي يبحث مع ممثلي المجمعات التجارية آليات زيادة الترويج للمنتجات العمانية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة