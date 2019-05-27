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ضمن سحوبات برنامج "المزيونة" للادخار

1.5 مليون ريال جوائز من بنك مسقط في سحوبات منتصف العام

الإثنين 27 مايو 2019 09:32 ص بتوقيت مسقط

1.5 مليون ريال جوائز من بنك مسقط في سحوبات منتصف العام

مسقط – الرؤية
بدأ بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، العد التنازلي لإجراء السحوبات على الجوائز المالية نصف السنوية لبرنامج " المزيونة" للادخار لعام 2019 وقيمتها 1.5 مليون ريال عماني مخصصة لزبائن المحافظات وأصالة والجوهر.
وقال عبدالله بن تمان المعشني، نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط: سعداء بالنجاح الذي يحققه برنامج "المزيونة" في مجال تعزيز مفهوم الادخار والتوفير في المجتمع العماني. ولدى كافة زبائن البنك الفرصة للفوز بالجوائز القيمة والمثيرة، فكلما زادت مبالغ التوفير في حساب الزبون خلال هذه الفترة كلما كانت الفرصة سانحة وكبيرة للفوز بالجوائز المخصصة لمنتصف العام. وقد استحدث البنك العديد من الجوائز هذا العام بهدف نشر الفرح والسرور بين الزبائن طوال العام فقد تم تخصيص 1.5 مليون ريال كجوائز لمنتصف العام توزع على زبائن المحافظات واصالة والجوهر وهي جوائز كبيرة ومثيرة، لذلك ندعو كافة زبائن بنك مسقط إلى استغلال الفرص والفوز بالجوائز المثيرة من خلال زيادة التوفير في الحسابات الخاصة بهم.
وأطلق البنك الحملة التسويقية لإجراء هذه السحوبات في مختلف وسائل الإعلام بهدف تشجيع الزبائن على الادخار والتوفير وإتاحة الفرصة للفوز بالجوائز المالية المثيرة، ومن المنتظر أن ينظم بنك مسقط خلال يوليو المقبل حفلا كبيرا لإجراء سحوبات المزيونة نصف السنوية.
ويمكن لكافة زبائن بنك مسقط الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى الدخول في السحب والفوز بإحدى هذه الجوائز وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف ريال عماني. وسيجري السحب على 28 جائزة مخصصة للمحافظات كل جائزة قيمتها 10 آلاف ريال ويمكن لكافة الزبائن في المحافظات الذي يحتفظون بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى في الحساب الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز.
وسيجري سيتم السحب على عدد 10 جوائز مخصصة لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 20 ألف ريال ويمكن لكل زبائن الجوهر الذين يحتفظون بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أدنى في الحساب من الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز المثيرة. وضمن السحوبات النصف سنوية تم تخصيص جائزتين لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 50 ألف ريال ويمكن لزبائن الجوهر الذين يحتفظون بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أدنى في الحساب من الدخول في هذه السحوبات الخاصة والمميزة.
وبالنسبة لزبائن أصالة تم تخصيص 10 جوائز قيمة كل جائزة 30 ألف ريال ويمكن لكل زبائن أصالة الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى في الحساب الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز. كما تم تخصيص جائزتين لزبائن أصالة ضمن جوائز برنامج المزيونة النصف سنوية قيمة كل جائزة 100 ألف ريال ويمكن لكل زبائن اصالة الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى في الحساب دخول هذه السحوبات وبذلك يكون بنك مسقط قد وزع 1.5 مليون ريال عماني كجوائز منتصف العام الكبرى ضمن برنامج المزيونة للادخار لهذا العام، وتبلغ قيمة جوائزة الاجمالية حوالي 10 ملايين ريال كأكبر برنامج يقدم جوائز مالية لتشجيع الزبائن على الادخار والتوفير.

 

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