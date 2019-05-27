دعم المنتج العماني.. واجب وطني

تحرص حكومتنا الرشيدة دومًا على دعم المنتج الوطني العماني، وحضور عبارة "صنع في عمان" على كل الأرفف ودور عرض المنتجات سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، ولم تدخر الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة جهدا في تذليل الصعاب أمام المنتجين بتبسيط الإجراءات وعقد الورش واللقاءات مع مُمثلي المجمّعات التجارية الكبيرة وأصحاب المصانع والمنتجين؛ كاللقاء الذي استضافتْه الغرفة بحضور مَعَالي الدُّكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي أكد على اهتمام الحكومة بالصناعات العمانية والمنتجات الوطنية بشكل عام، وضرورة تعاون جميع المجمعات التجارية الكبيرة مع المنتجات العمانية التي تنتج في السلطنة، وتسهيل تواجد المنتج العماني في هذه المجمعات.

وقد تمّ في اللقاء بحث السبل الكفيلة بتواجد المنتج العُماني بالأسواق المحلية؛ بجانب بحث التحديات التي تواجه المنتجين من ناحية التسويق وعرض منتجاتهم في المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة.

وتمَّ أيضاً خلال اللقاء طرح مبادرة "منافذ" وهي عبارة عن تخصيص منافذ تسويقية في المجمعات التجارية الكبرى تتيح الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وفق ضوابط محددة.