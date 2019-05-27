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بالفيديو والصور.. حشرات تعيش في وجه الإنسان

الإثنين 27 مايو 2019 12:06 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو والصور.. حشرات تعيش في وجه الإنسان

ترجمة- رنا عبد الحكيم

هل تعلم أن لدى الإنسان العشرات من حشرات العث الصغير ذات الثمانية أرجل تعيش داخل مسام الوجه؟ بل وتتغذى على إفرازات البشرة وتتزاوج على وجه الإنسان وهو نائم؟!

"جريب ديمودكس" أو ما يعرف بـ"عث الوجه" هي حشرات صغيرة تشبه القراد لا يمكنها البقاء إلا على بشرة الإنسان وخاصة وجهه، ويبلغ حجمها 0.3 ملليمتر وتقضي معظم حياتها مدفونة داخل بصيلات الشعر وخاصة الشعرات الناعمة جدا التي تشبه الزغب والتي تنمو على وجه الإنسان. كما تتغذى على الإفرازات التي تنتجها البشرة باستمرار لحماية نفسها من الجفاف، وهذا العث موجود بكثرة حول العينين والأنف والفم.

ويقول الخبراء إن البشر كافة بلا استثناء لديهم هذا العث على وجوههم، ومن المستحيل القضاء عليه  فوجوده لا يرتبط بالنظافة من عدمها. وقد وجد العلماء أن نظام المناعة لدى الإنسان يراقب عددهم، لكن في بعض الحالات يختل هذا النظام المناعي ويزيد عدد عث الوجه عن المعتاد.

وتقول كاندي شينكاي أخصائي الأمراض الجلدية في جامعة كالفورنيا في سان فرانسيسكو "إن زيادة العث تسبب لمعانا أبيض على الوجه ومصدره مسام البشرة". وأظهرت الأبحاث أن الأطفال حديثي الولادة يولدون بوجوه خالية من العث، لكنها تنتقل إليهم غالبا عن طريق الأم. والمثير للاهتمام أنه كلما تقدم العمر كلما زاد عدد العث. وليس من الواضح السبب وراء ذلك، أو ربما يكون السبب هو زيادة الإفرازات مع التقدم في العمر.

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