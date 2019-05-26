الاحتفاء بالحسابات الإلكترونية الفائزة بمسابقة "تراثنا" في البريمي

البريمي - سيف المعمري

أسدل الستار على مسابقة "تراثنا" التي نظمها الحساب الإلكتروني "موروثات عُمانية"، تحت رعاية عبدالله بن أحمد الظاهري مستشار وزيرة التربية والتعليم والقائم بأعمال مدير عام التربية والتعليم بمحافظة البريمي.

وشهد الحفل التعريف بالمسابقة من الداعم الرسمي للمبادرة سليمان بن عوض الغيثي، وتخللت الحفل قصائد متنوعة من الشاعر الصغير سعود الوهيبي، ثمّ السحب على 28 جائزة متنوعة. وبلغ عدد المشاركين بالإجابة الصحيحة على سؤال المسابقة 206 حسابات، كما تمّ الإعلان عن الحساب الإلكتروني الفائز بالجائزة الكبرى للمسابقة، كما تمّ تكريم الداعمين والإعلاميين، وقدم صاحب فكرة المبادرة عبدالله بن محمد الخنبشي هدية تذكارية لراعي المناسبة.

يشار إلى أنّ حساب مبادرة موروثات عُمانية الإلكتروني على انستجرام، يهدف إلى غرس روح الموروث العُماني بين جميع أفراد المجتمع، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وتقنية المقاطع المرئية القصيرة لإيصال المعلومة والأفكار التراثية بسهولة ويسر إلى أبناء المجتمع العُماني كافة، وإبرازها عالميا لتسهم في الترويج السياحي كذلك.