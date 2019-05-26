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فتح باب التسجيل في ماراثون أفكار التنوع الأحيائي "منافع"

الأحد 26 مايو 2019 05:26 م بتوقيت مسقط

فتح باب التسجيل في ماراثون أفكار التنوع الأحيائي "منافع"

 

مسقط – الرؤية

فتح مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية باب التسجيل الإلكتروني في برنامج ماراثون الأفكار للتنوع الأحيائي، ليتيح الفرصة أمام المواهب العمانية الشابة لإبتكار أفكار ومشاريع تجارية جديدة قائمة على التنوع الأحيائي، باعتباره التحدي السنوي لأصحاب المشاريع العمانية الطموحين والعلماء وأخصائيي الحفاظ على البيئة والمبرمجين والمبدعين والمسوقين للتوصل إلى أفكار مبتكرة لأعمال ومشاريع تجارية قابلة للتطبيق تستفيد من الموارد الوراثية في السلطنة.

ومع بدء التسجيل الإلكتروني، قالت الدكتورة نادية السعدية، المديرة التنفيذية للمركز: كان مستوى التجاوب مع البرنامج في العام الماضي هائل والأفكار التي توصلت إليها الفرق كانت ملهمة للغاية، لذلك يمكننا القول إن الجميع متحمسون لرؤية نتائج "منافع" هذا العام.  ونتطلع جميعًا إلى معرفة الابتكارات الجديدة التي سيتوصل إليها المشاركون هذا العام والخطط التي يضعونها للمضي قدما بها.

وأضافت السعدية أن ماراثون الأفكار "منافع" هو حدث ممتع وتجربة تعليمية رائعة لأولئك الذين يشاركون، فإن الغرض منه وأهدافه مهمة للغاية. كما نتطلع إلى المساعدة في إنشاء شركات ناشئة لاستغلال الموارد الوراثية في السلطنة، حيث أن فوائد هذه النباتات والحيوانات والحياة البحرية والكائنات الدقيقة كبيرة جدا للمجتمع والاقتصاد، وبمجرد تسويقها، ويمكن أن تساعد هذه الابتكارات، التي من المحتمل أن يكون لها عائد اقتصادي مربح في تطوير أعمال مستدامة، وتوفير فرص عمل لشبابنا، وتقديم مساهمة كبيرة في جهود التنويع الاقتصادي.

 

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