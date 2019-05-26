873.1 مليون ريال قيمة التداول العقاري بنهاية أبريل

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة بنهاية أبريل الماضي ما قيمته 873 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و11 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية أبريل 2018 وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ومن بين القيمة المتداولة للنشاط العقاري بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 30 مليونا و900 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 3.6% عن نهاية أبريل 2018م فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 341 مليونا و900 ألف ريال عماني لـ20 ألفا و868 عقد بيع بارتفاع في القيمة نسبته 0.3% مقارنة بنهاية أبريل 2018م.

وبالمقابل انخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 21.3% لتسجل 523 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة مع 664 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية أبريل 2018م، وبلغ عدد عقود الرهن بنهاية أبريل 2019م 5 آلاف و339 عقدا. وبلغ عدد عقود المبادلة 595 عقدا بقيمة 8 ملايين ريال عماني.

وفيما يخص الملكيات الصادرة بنهاية أبريل 2019 فقد بلغ عددها 76 ألفا و818 ملكية بانخفاض نسبته 7.1% عن نهاية أبريل 2018م والذي شهد إصدار 82 ألفا و709 ملكيات فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 380 ملكية مقارنة بـ 546 ملكية بنهاية أبريل 2018.