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بالصور.. ترامب في حلبة المصارعة اليابانية "السومو"

الأحد 26 مايو 2019 03:42 م بتوقيت مسقط

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طوكيو- رويترز

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباراة في المصارعة اليابانية "السومو" ولوح بيده للجمهور لدى دخوله ساحة النزال ثم صفق للحاضرين الذين رفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور، وجلس ترامب وزوجته ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزوجته على مقاعد بدلا من الجلوس متربعين مثلما جرت العادة.

ولعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجولف أيضا مع رئيس الوزراء الياباني وقدم الكأس للاعب الفائز ببطولة للسومو ليتحول بذلك إلى الدبلوماسية الشخصية في ثاني أيام زيارة لليابان تخيم عليها محادثات تجارة صعبة. وترامب غير سعيد بالفائض التجاري الكبير في اليابان ويفكر في فرض رسوم جمركية كبيرة على صادراتها من السيارات إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجارة ثنائي. وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية تضر بالأسواق المالية على مستوى العالم. وقدم ترامب "كأس الرئيس" لأسانوياما البالغ من العمر 25 عاما.

وعززت السلطات إجراءات الأمن واضطر المتفرجون للمرور عبر بوابات للكشف عن المعادن.

وقال ترامب إنه أمضى "ليلة لا تصدق" وهو يتابع منافسات السومو وأضاف بعد المباراة "كنت دائما أود أن أشاهد مصارعة السومو ومن ثم كان هذا رائعا بحق".

كان ترامب قد التقى مع آبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم في ملعب للجولف. وابتسم الزعيمان للمصورين قبل أن تبدأ المباراة التي جرت في ظل درجة حرارة بلغت 30 درجة مئوية مع هبوب موجة حارة على اليابان.

ونشر مكتب آبي في وقت لاحق صور (سيلفي) في الملعب لهما وهما يبتسمان. وقال رئيس الوزراء الياباني إنه يأمل في أن يصبح التحالف الأمريكي-الياباني أكثر قوة وصلابة. ورغم كل تلك الأجواء الودية إلا أن مسألة التجارة لم تبتعد في أي لحظة عن الأذهان.

وكتب ترامب على تويتر بعد عودته إلى طوكيو "تقدم عظيم يتحقق في مفاوضاتنا التجارية مع اليابان. المناقشات بشأن الزراعة واللحوم تجري بجدية... ستنتظر الكثير من الأمور إلى ما بعد انتخاباتهم في يوليو".

وكما كانت اللحوم حاضرة بقوة في مناقشات الصادرات حضرت أيضا على الغداء بعد مباراة الجولف. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن البرجر المزدوج بالجبن المقدم على الغداء صنع بلحوم أمريكية. وأضاف البيان أن الزعيمين "عمقا صداقتهما وسط أجواء ودية".

وتهدف زيارة ترامب إلى إظهار قوة العلاقات بين البلدين لكن التوتر بشأن التجارة تسبب في أجواء من الغموض. وقلل مسؤولون أمريكيون من احتمالات تحقيق تقدم كبير في هذا الملف خلال زيارة الرئيس.

ومن المرجح أن يناقش آبي وترامب خلال الزيارة ملفا خلافيا آخر وهو برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وبينما ترى اليابان أن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ مؤخرا يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى منع بيونجيانج من تطوير البرامج الصاروخية والنووية قال ترامب اليوم الأحد إنه لا يشعر بالقلق منها وأضاف أنه يثق في أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيفي بوعوده.

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