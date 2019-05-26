بالصور.. السفير البريطاني بالسودان يؤم المصلين

الخرطوم - الوكالات

نشر حساب سفارة بريطانيا بالسودان على تويتر اليوم تغريدة ذكر فيها أن السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق أقام مأدبة إفطار أمام منزله دعا إليها المارة، وتبادل أطراف الحديث معهم، وأضافت السفارة أن السفير صديق أمّ المصلين في صلاة المغرب.

وقال السفير البريطاني في تغريدة "سعيد باستضافة إفطار شارع خارج مقر البعثة البريطانية، الذي شارك فيه عدد من المارة، وكانت تجربة سودانية أصيلة، وقمت لأول مرة بإمامة الصلاة منذ توليت منصب السفير بالسودان".

وعُين عرفان صديق سفيرا لبريطانيا لدى السودان في أبريل/نيسان 2018، خلفا للسفير السابق مايكل آرون، وسبق للسفير صديق أن شغل مناصب دبلوماسية في بغداد ودمشق والقاهرة وعواصم أخرى، والتحق بالعمل لدى وزارة الخارجية البريطانيا عام 1998.