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بالفيديو .. بركان بالي يثور

الأحد 26 مايو 2019 03:11 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. بركان بالي يثور

قال مسؤولون أمس السبت إن بركانا ثار في منتجع بالي في إندونيسيا مما تسبب في إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى أستراليا خلال الليل مع تصاعد سحابة من الرماد إلى السماء.

ونقلت "يورونيوز" عن مسؤولين قولهم إن حمما تدفقت من بركان جبل أغونغ، إضافة إلى زخات من الصخور وصلت لمسافة نحو ثلاثة كيلومترات، بينما تناثر الرماد البركاني على عشرات القرى. ولم ترد تقارير عن مصابين أو قتلى.

وتعمل رحلات الطيران التابعة لخطوط كوانتاس إيروايز وجيت ستار وفيرجن بشكل طبيعي السبت.

وقالت السلطات إن لديها 50 ألف قناع كإجراء وقائي على الرغم من أن مستوى التحذير من البركان لم يتغير ولم تجر أية عمليات إجلاء للسكان.

وأظهرت صور التقطت لأغونغ خلال الليل عمودا من الرماد وحمما متوهجة عند فوهة البركان.

ويقع جبل أغونغ في شرق بالي ويصل ارتفاعه إلى ما يزيد قليلا عن ثلاثة آلاف متر.

 

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