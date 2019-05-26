انقسامات فلكية حول ولادة هلال شهر شوال

الرؤية - خاص

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان المبارك ووبدء أيام عيد الفطر المبارك، وتستعد الدول الإسلامية لتحري رؤية هلال شهر شوال للعام 1440 هـ.

وتباينت الاجتهادات الفلكية بالوطن العربي حول تحديد أول أيام عيد الفطر، فهناك دول توقعت أن يكون أول أيام العيد في يوم الثلاثاء 4 يوينو القادم، ودول أخرى توقعت أن أول أيام العيد سيكون الأربعاء 5 يونيو.

وقد نشرت "الرؤية" توقعات للخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي، الذي أوضح إلى أن الحسابات الفلكية لحركة الشمس والأرض والقمر وتأثير الكواكب السيارة الأخرى على حركة القمر، تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام الهجري 1440 سيظهر عند الساعة الثانية والدقيقة الثالثة وثانيتين ظهر يوم الإثنين 3/6/2019م (حسب التوقيت المحلي للسلطنة )، وتكون رؤية الهلال في ذلك اليوم صعبة جدًا جدًا في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية، حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بحوالي دقيقتين ونصف الدقيقة ويكون على ارتفاع نصف درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة (بالنسبة لمسقط)، بينما سيشاهد في اليوم التالي الثلاثاء 4/6/2019م، بسهولة ويسر في جميع محافظات السلطنة ومعظم الدول العربية والإسلامية، حيث يمكث الهلال حوالي ساعة وثلاث دقائق بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط)، ويكون على ارتفاع حوالي 13 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وعليه يكون يوم الأربعاء 5/6/2019م، غرة شهر شوال للعام الهجري 1440 وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفى الكويت أعلن الدكتور صالح العجيرى، الباحث الفلكى، من خلال مقطع فيديو نشرته صحيفة الأنباء الدولية، إن عيد الفطر وفقا للحسابات الفلكية سيوافق يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل، وأن شهر رمضان الكريم سيكون 29 يوماً فقط ونهايته الإثنين 3 يونيو المقبل.

وفى السعودية، أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك، خلال لقاء تليفزيونى، أن رمضان هذا العام سينتهى فى نفس اليوم الذى بدء فيه وهو يوم الإثنين، وأن يوم الثلاثاء 4 يونيو سيكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك فى السعودية

وفى تونس قال مهندس الرصد الجوى محرز الغنوشى، أن يوم عيد الفطر علميّا وحسابيّا سيكون يوم الأربعاء 5 يونيو بينما سيكون الثلاثاء 4 يونيو هو المتمّم لشهر رمضان المبارك.

وفى مصر أوضح الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر ستوافق هذا العام يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل حسابيًا، وستثبت رؤية هلاله يوم استطلاع الرؤية الشرعية، نظرًا لبقائه فى سماء القاهرة ومكة المكرمة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، وعليه فإن عدة شهر رمضان ستكون هذا العام 29 يومًا فقط.

أما فى الجزائر، فأوضح "لوط بوناطيرو"، الخبير الجزائرى فى علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، خلال تصريحات صحفية لجريدة النهار الجزائرية، أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، وبالتالى سيكون شهر رمضان 29 يوما فقط.

أما معهد الفلك الدولى، فأصدرا بيانا ذكر فيه فبالنسبة للدول التى بدأت رمضان يوم الاثنين، التى تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد فمن المفترض أن تُكمل عدة رمضان ثلاثين يوما وأن يكون يوم الأربعاء 05 يونيو غرة شهر شوال (يوم العيد)، أما بالنسبة للدول التى تكتفى بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق أو تكتفى بالحسابات الفلكية التى تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما فى العالم مساء يوم الإثنين، فمن المفترض أن يكون رمضان فيها 29 يوما وأن يكون يوم الثلاثاء 04 يونيو يوم العيد.