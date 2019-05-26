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بنك مسقط يُقدم دعمًا ماليًا لـ 220 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"

الأحد 26 مايو 2019 09:31 ص بتوقيت مسقط

بنك مسقط يُقدم دعمًا ماليًا لـ 220 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"

مسقط – الرؤية

يُقدم بنك مسقط، وللعام الثاني على التوالي،  دعمًا ماليًا للمبادرة التطوعية "فك كربة" في نسختها السادسة، والتي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث يقدم بنك مسقط دعماً ماليا لفك أسر المعسرين عن 220 حالة إنسانية من السجناء ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا، علما بأنَّ هذه الحالات التي يدعمها بنك مسقط غير مسجلة في قضايا البنوك أو المؤسسات المالية.

وتمَّ تنظيم احتفالية خاصة بالمقر الرئيسي لبنك مسقط لتقديم الدعم المالي حيث قام الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، بالتوقيع على اتفاقية تقديم الدعم بحضور عدد من مسؤولي البنك وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأعرب الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عن سعادته بالتعاون مجدداً مع جمعية المحامين العمانية في دعم مشروع  "فك كربة" الذي يُحقق تجاوباً إيجابياً من المجتمع لدعم الحالات المعسرة والمحبوسين على ذمم قضايا مدنية أو تجارية  أو شرعية  أو عمالية في مختلف محافظات السلطنة بهدف إدخال الفرحة والسعادة في نفوسهم خلال هذه الأيام المباركة، مؤكداً أنَّ بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم المجتمع والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إنجاح مختلف البرامج والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي تعود بالخير والمنفعة على الجميع. وقدم الرئيس التنفيذي لبنك مسقط الشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ولكافة المحامين الأعضاء والمنتسبين للجمعية على دورهم وجهودهم في دعم تنفيذ مبادرة "فك كربة"، مضيفًا: في بنك مسقط نشارك في إنجاح هذا المشروع حيث يحرص البنك دائماً على المساهمة والمشاركة في دعم مثل هذه المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع ولها أهداف إنسانية نبيلة متمنين أن تتوج هذه المبادرة بالتوفيق والنجاح دائماً.

ومن جانبه أوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية أنَّ مجموع الملفات التي أغلقت خلال سنوات المبادرة الماضية بلغ 1715 ملفاً وهي إما لمحبوسين تمَّ الإفراج عنهم أو لمن صدرت بحقهم أوامر حبس وألغيت عنهم، مضيفاً أنَّ هذه المبادرة الإنسانية التي انطلقت في العام 2012م، يجري تنفيذها بجهود تطوعية يقوم بها المحامون أنفسهم حيث يزيد عدد المحامين المتطوعين للعمل في النسخة الحالية من المبادرة عن 100 محام متطوع.

وأعرب الزدجالي عن شكره وتقديره لبنك مسقط على تبرعه السخي للمبادرة من خلال تكفله بالإفراج عن 220 محبوساً حيث يُعد البنك من الجهات المساهمة في هذه المبادرة منذ انطلاقتها، وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يساهم فيه البنك في مبادرة فك كربة، حيث تكفل العام الماضي بالإفراج عن 191 محبوساً، كما نشكر الإدارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وأقسام التنفيذ في المحاكم على الجهد الكبير الذي بذلوه في فرز أسماء المستحقين وإعداد قوائم بهم.

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