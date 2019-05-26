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حفل إفطار جماعي لموظفي "المها النفطية"

الأحد 26 مايو 2019 09:29 ص بتوقيت مسقط

حفل إفطار جماعي لموظفي "المها النفطية"

مسقط – الرؤية
أقامت شركة المها النفطية حفل إفطار لموظفيها في أكواريوم مسقط مول، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور جمعة بن علي آل جمعة والإدارة التنفيذية، في أجواء رمضانية يسودها الود والإيمان، مما يعكس معاني الشهر المبارك.
وعلى هامش الحفل تم تكريم أحمد بن بخيت الشنفري مدير عام التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي، وارفيندا اكيشان فاسو ديفان مدير العمليات، لإكمالهما 25 عاما بالشركة، ويتزامن تكريمهما مع احتفال الشركة بمرور 25 عاماً لانطلاق عملياتها في السوق المحلي، وسلم شهادات التقدير الدكتور جمعة بن علي آل جمعة رئيس مجلس إدارة الشركة الذي شكرهما على جهودهما وتفانيهما خلال فترة العمل الطويلة التي اتسمت بالعطاء والإجادة.
وشهد حفل الإفطار توزيع 25 بطاقة وقود على الموظفين الحضور ممن ابتسم لهم الحظ في السحب الذي أجري احتفاءً بهذه المناسبة. وأكد أحمد بن بخيت الشنفري مدير عام التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال  المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة أهمية مثل هذه الملتقيات، التي تعكس الحرص على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين، بعيداً عن روتين العمل اليومي، وضمن أجواء تكرّس مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي، حيث يحمل الإفطار الجماعي نكهة روحانية خاصة، تتجسد فيه أواصر القربى والرحمة والتآلف والمحبة. وعبر الموظفون عن سرورهم بهذا التجمع مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين موظفي الشركة من مختلف الدوائر والأقسام وتقوية أواصر الأخوة والزمالة بينهم داخل وخارج العمل.

 

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