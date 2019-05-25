السبت, 25 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

نبوءة الخليج عام 2040

السبت 25 مايو 2019 06:30 م بتوقيت مسقط

نبوءة الخليج عام 2040
مسعود الحمداني

مسعود الحمداني
المزيد من المقالات
نبوءة الخليج عام 2040 عُمان صوت الحكمة في زمن الحرب صوت رمضان الذي لا يسمعه أحد مكانٌ خالٍ على مائدة يتيمة

مسعود الحمداني

بعد حَوَالي عشرين عاما من الآن.. كبُر من كبُر، وصغر من صغر، والخليج -بعد سنوات من حالة اللا حرب واللا سلم- كما هو يُعاني من ابتزاز الدول الكبرى، واستنزاف دوله لبعضها البعض، و"العدو الإيراني" ما زال في مكانه، والأساطيل الأجنبية تجوب سواحل الخليج، بينما لا تُوجد سفينة واحدة للعرب، الأمريكان يحمون، والخليجيون يدفعون، والبقية يتفرجون.. و"البُعبع" الإيراني يُخرج رأسه بين حين وحين، فيرتجف مسؤولو الخليج، ويستنجدون بالبعيد والقريب، ويسحبون من الاحتياطي الإستراتيجي للأجيال لتغطية نفقات الحرب التي لا تندلع، والحرب في اليمن توقفت على جَبهات القتال، لكنَّ أوزارها وجمرها لا يزال مشتعلا تحت الرماد.

قد يكُون السيناريو السابق واحدًا من أسوأ السيناريوهات -المتخيّلة- لإعادة الدول النفطية إلى حجمها الحقيقي الذي كانت عليه قبل ثمانين عامًا، حين كانت مُجرد دويلات لا حول لها ولا قوة، تعيش شعوبها على الكفاف، ويعيش كثيرٌ من حُكامها على المعونات، غير أنَّ الذي سيُضاف إلى المشهد الفائت هو قيام علاقات متينة غير متناسقة مع القادم الجديد إلى الوطن الكبير "دولة إسرائيل"، وهذا يعني أنَّ مصطلح "الوطن العربي" لن يكون له وُجود؛ لأن هناك دولة لا تتكلم العربية ستكون حاضرة، بل ومسيطرة على المشهد، شاء العرب أو أبوا.. وستكون دول الخليج هي الحاضنة الشرعية لهذا الكيان، و"المشرعن" لاحتلال فلسطين، وسيكون الفلسطينيون "أصحاب الحق" بعيدين عن هذا المشهد الغرائبي.. وهذا ما يتم الترتيب له منذ أمد بعيد، رغم التَّصريحات الخجولة التي تنطلقُ من بعض العواصم الخليجية المساندة للقضية في العلن، والمتاجِرة بها في الخفاء، ورغم التبريرات التي يسوقها ويسوِّق لها البعض الآخر للاحتلال، والوعود الاقتصادية الحالمة التي تنتظر الفلسطينيين إذا هم "تنازلوا" عن حقوقهم، وباعوا قضيتهم، وكأنَّ هناك أدوارا مرسومة لهذه الدول تتبعها ولا تحيد عنها؛ لذلك نرى اللهاث الذي أصاب البعض لعقد المؤتمرات (الدولية) نيابة عن الفلسطينيين، وحمْل رسائل إسرائيل والتسويق لها في كل محفل، وفي كل مناسبة، حتى التَبَسَت علينا الرؤية، وبتنا نحسب أن بعض الوزراء العرب أكثر يهودية من اليهود أنفسهم، وحتى تكتمل الصورة البانورامية للمشهد الكليّ السابق وضعت بعض الدول الخليجية منظمات المقاومة والجهاد التي تعادي إسرائيل على قائمة المنظمات الإرهابية، بينما انبرتْ هي للتعاون والتنسيق مع "الإرهابي الأكبر" نفسه!!

الخليج في 2040 سيكون خليجًا مُختلفا، ستزيد نسب الضرائب لتسديد ديون دوله، وسيزداد الخليجي فقرًا، وسيتجمَّد تنفيذ الخطط الإستراتيجية الاقتصادية، وسيصبح الهاجس الأمني ذريعة لكل تدخل وتعاون مع الأجنبي، ولكل اعتقال للمواطن المطالب بحقوقه المشروعة، سيكون خليجًا أكثر إذعانا، وسلطوية، وقمعا، وأقل أمنا، وأعظم انقساما وتكتلا، فما ستفرِزه حرب اليمن لا يُمكن التنبؤ به، وما أحدثته تدخلات الدول الخليجية في الشأن الداخلي لدول المنطقة لا يمكن سدُّه بسهولة، وما أحدثته الحروب من عداوات ستحتاج إلى زمن كي تضمد جراحاتها، وستعمل كثيرٌ من الأنظمة السياسية الخليجية للتمترس خلف مزيد من القوانين المجرّمة لحرية التعبير، والمطالبة بالإصلاحات السياسية منها خاصة.

الحلُّ الوحيد للخروج من هذا المشهد المأساوي الآنف، ومن هذا المأزق الوجودي للدول الخليجية هو في "التوحُّد" خلف قيادات عاقلة تغلِّب مصالح شعوبها ودولها على مصالحها الشخصية، وتعتمد على طاقاتها وإمكانياتها -التي أهدرتها المغامرات الكرتونية- للوقوف من جديد بعزة وهيبة وكبرياء في وجه التحديات التي تعصف بها.. عندها فقط سيعُود احترام العالم لهذه الدول، وسيقف لها إجلالا، ولن يجرُؤ على ابتزازها أو إهانتها حاكم دولة لا يعرف إلا لغة المال والتهديد والوعيد.. وستنجو من فخ العداء المصطنع والمتبادل بينها وبين جارتها على الضفة المقابلة الذي أنهك قواها، وفتت اقتصادها، وجعلها مطية سهلة الركوب والخضوع والابتزاز.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يوليو 2018

نبوءة أربعينية

المزيد

01 نوفمبر 2017

نبوءة سماوية على هيئة رجل

المزيد

20 أكتوبر 2018

كيف ترى عمان في 2040؟

المزيد

26 يناير 2019

2040.. المستقبل الآن

المزيد

كتاب آخرين

صفا بنت سعيد الربخية

كاتب

عزيزة راشد

كاتب

ياسر قبيلات

كاتب

عمرو عبد العظيم

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

7% زيادة في إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

أبو غزالة: جهاز إلكتروني بمواصفات "أكثر تطورا من آبل" وبنصف السعر في يوليو

قضايا محلية - حوارات

مع اقتراب عيد الفطر.. الولايات تستعد لموسم "الهبطات" لبيع السلع والمنتجات المختلفة

المحليات - أخبار

السلطنة تؤكد مواصلة جهود صون الطبيعة في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي واليوم العالمي للسلاحف

المحليات - أخبار

الجيش الأمريكي: هذه الدولة وراء "هجوم الفجيرة"

دولي - أخبار

انخفاض كبير في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة