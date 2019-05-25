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7% زيادة في إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة

السبت 25 مايو 2019 06:07 م بتوقيت مسقط

7% زيادة في إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة

 

 

مسقط – العمانية

 

ارتفع إجمالي إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنسبة 7 بالمائة بنهاية إبريل الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018م، كما ارتفع إنتاج وقود السيارات بنسبة 3ر0 بالمائة وفق ما بينت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت الإحصائيات إلى أنَّ المصافي والصناعات البترولية زادت من إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنهاية أبريل 2019م، بنسبة 11 بالمائة مقارنة بنهاية أبريل 2018م ليصل إلى 5 ملايين و274 ألف برميل لترتفع مبيعاته بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 3 ملايين و571 ألف برميل، كما بلغت صادراته مليونًا و957 ألف برميل.

وارتفع إنتاج وقود السيارات ممتاز (95) بنسبة 25 بالمائة ليبلغ بنهاية إبريل الماضي 4 ملايين و307 آلاف برميل لتزيد مبيعاته أيضًا بنسبة 42 بالمائة لتسجل 4 ملايين و98 ألف برميل في حين بلغت الصادرات 544 ألف برميل.

وانخفض إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة 3 بالمائة مقارنة بنهاية أبريل 2018م ليصل إلى 8 ملايين و814 ألف برميل فيما ارتفعت مبيعاته بـ 19 بالمائة لتصل إلى 5 ملايين و185 ألف برميل في حين انخفضت صادراته بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 لتبلغ 3 ملايين و909 آلاف برميل.

وارتفع إنتاج وقود الطائرات بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 4 ملايين و774 ألف برميل، كما ارتفعت مبيعاته بنسبة 3 بالمائة لتبلغ مليونا و593 ألف برميل وارتفعت صادراته بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 3 ملايين و213 ألف برميل.

 

وسجل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعًا نسبته 10 بالمائة ليصل إلى مليونين و531 ألف برميل وارتفعت مبيعاته بنسبة واحد بالمائة مسجلة 891 ألف برميل في حين ارتفعت صادراته بـ 19 بالمائة لتصل إلى مليون و664 ألف برميل.

وفيما يتصل بالبتروكيماويات، فقد انخفض إنتاج البنزين بنسبة 16 بالمائة ليصل إلى 59 ألف طن متري وبلغت صادراته 62 ألف طن متري. وانخفض إنتاج الباراكسيلين بنسبة واحد بالمائة ليصل إلى 204 آلاف طن متري وانخفضت صادراته بنسبة 2 بالمائة مسجلة 199 ألف طن متري. واستقر إنتاج البولي بروبلين عند 96 ألف طن متري فيما انخفضت مبيعاته بنسبة 34 بالمائة لتسجل 14 ألف طن متري وارتفعت صادراته بنسبة 21 بالمائة لتصل إلى 89 ألف طن متري.

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