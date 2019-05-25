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نجاح التترات

السبت 25 مايو 2019 06:01 م بتوقيت مسقط

نجاح التترات

من خلال مُطالعتي المُستمرة لكل ما يُقدم على مُختلف الشاشات سواء المحلية أو الخليجية أو العربية، أجدُ اهتماماً كبيرًا بالموسيقى التصويرية والتترات الخاصة بأي عمل، خاصة وأن هناك الكثير من الأعمال التي قام بغناء مُقدمتها فنانون لهم مكانتهم، وقد لاقت مقدمات الدراما الكثير من الاستحسان لدى الكثير من المتابعين. والاهتمام هذا لم يقتصر فقط على الدراما العربية وإنما أيضا على مستوى الدراما المحلية فعندما نتابع نجد أن مقدمة المسلسل العماني "سدرة " قام بتأليف الموسيقى الفنان أحمد فتحي وقامت بغناء المقدمة ابنته بلقيس فتحي. في حين قام الفنان صلاح الزدجالي بغناء مقدمة المسلسل العماني "مجرد لحظات" هذا على المستوى المحلي، وعلى المستوى العربي قامت شيرين عبد الوهاب بتقديم أول أغنية لها باللهجة اللبنانية لمسلسل "خمسة ونص" في حين قدمت نوال الزغبي مقدمة مسلسل "بروفا". وقدمت الفنانة أنغام تتر مسلسل "حدوتة مرة". أما هند البحرينية فأدت بصوتها مقدمة مسلسل "عذراء"، وغيرهم من الفنانين الذين كانوا قد شاركوا في الأعمال الدرامية.

ويأتي الاهتمام الواسع من قبل الفنانين بالظهور في مثل هذه المسلسلات كونها الأقرب إلى الجمهور والأكثر متابعة خاصة في الدورة البرامجية الرمضانية، وفي المقابل أي مقدمة خاصة بمسلسل يقدمها فنان معروف تجد التسويق بصورة أسرع وتصل للمشاهد قبل العرض بشكل أكبر، خاصة وأن جمهور أي فنان سيكون حاضرا في أي عمل سيقدمه، وبالتالي النجاح يكون على المستويين، على مستوى العمل والفنان.

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