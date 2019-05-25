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"صحار الدولي" يحتفي برمضان مع موظفيه في حفل الإفطار السنوي

السبت 25 مايو 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

"صحار الدولي" يحتفي برمضان مع موظفيه في حفل الإفطار السنوي

 

مسقط - الرؤية

نظم صحار الدولي حفل الإفطار السنوي لموظفيه وذلك في فندق كيمبينسكي مسقط، وحضر الإفطار موظفو البنك من كافة الفروع من أنحاء السلطنة.

وهدفت الفعالية إلى تقوية الروابط والعلاقات بين الموظفين خارج بيئة العمل اليومية، وذلك احتفاء بروح الشهر الفضيل، وتشجيعا للتواصل بين الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية. وخلال اللقاء، خاطب أحمد المسملي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي الموظفين مهنئا إيّاهم بالشهر الفضيل، ومشيدًا بجهودهم وتفانيهم في العمل من أجل نجاح البنك. وقال: "إنّ موظفينا هم الركيزة الأولى لإنجازاتنا، وهم أهم استثماراتنا لضمان استمرار النمو والفوز على المدى الطويل". وأضاف المسلمي: "نؤمن بأنّ تحقيق الفوز يبدأ من بناء الفريق الداخلي، وذلك من خلال التواصل المستمر وإلهامهم للنجاح والفوز في مختلف المناسبات، ولقاؤنا في هذا الإفطار الجماعي يعتبر منصّة مناسبة لتحقيق ذلك". وتابع القول: "هذه لحظات ثمينة بالنسبة لنا لمواصلة تقدير موظفينا على جهودهم الكبيرة ولمواءمة الرؤى لتحقيق الرؤية المشتركة بأن نصبح مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة، ترفد المجتمع وأفراده بما يحقق لهم النمو والازدهار".

وتزامنا مع حملة "فوزهم فوزنا" التي حققت نجاحاً كبيرا على قنوات التواصل الاجتماعي، نظم موظفو البنك كذلك حملة للتبرع كجزء من الإفطار الجماعي، وذلك بالتعاون مع جمعية الرحمة، حيث تبرع الموظفون لصالح الأسر المعسرة. وإلى جانب ذلك شهدت الأمسية العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات بين الموظفين.

وإلى جانب الإفطار الجماعي لموظفيه، نظم صحار الدولي مجموعة من الأنشطة لموظفيه خلال الشهر الفضيل من أجل تعزيز الأواصر وتشجيع ثقافة الفوز والنجاح، حيث نظم البنك بطولة لكرة القدم للموظفين، وحملة للتبرع بالمواد الغذائية الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود في أنحاء السلطنة، وكذلك نظم حفلا للقرنقشوه للموظفين وعائلاتهم في المكتب الرئيسي للبنك في مجمع السيف بشاطئ القرم، حيث شهد احتفال القرنقشوه العديد من الأنشطة والمسابقات والألعاب التي أضفت البهجة والسرور على الأطفال المشاركين.

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