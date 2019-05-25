تسليم الجوائز للفائزين في "لولو قيادة الأحلام" بصحار

صحار – الرؤية
فاز حسن العيدروس بسيارة جيب جراند شيروكي، كما فاز كل من محمد السرحاني، ومحمد حمدان، ويعقوب الحوسني وسلطان البلوشي بمنتجات آيكون، وذلك في السحب الخامس ضمن عرض "لولو قيادة الأحلام"؛ والذي أجرى في فرع لولو صحار.
السبت 25 مايو 2019 05:54 م بتوقيت مسقط
صحار – الرؤية
فاز حسن العيدروس بسيارة جيب جراند شيروكي، كما فاز كل من محمد السرحاني، ومحمد حمدان، ويعقوب الحوسني وسلطان البلوشي بمنتجات آيكون، وذلك في السحب الخامس ضمن عرض "لولو قيادة الأحلام"؛ والذي أجرى في فرع لولو صحار.
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