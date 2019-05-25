السبت, 25 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

تسليم الجوائز للفائزين في "لولو قيادة الأحلام" بصحار

السبت 25 مايو 2019 05:54 م بتوقيت مسقط

تسليم الجوائز للفائزين في "لولو قيادة الأحلام" بصحار

صحار – الرؤية

فاز حسن العيدروس بسيارة جيب جراند شيروكي، كما فاز كل من محمد السرحاني، ومحمد حمدان، ويعقوب الحوسني وسلطان البلوشي بمنتجات آيكون، وذلك في السحب الخامس ضمن عرض "لولو قيادة الأحلام"؛ والذي أجرى في فرع لولو صحار.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 يونيو 2018

تسليم الجوائز للفائزين بـ"لولو قيادة الأحلام"

المزيد

05 يونيو 2018

"لولو" يسلم الجوائز للفائزين بعرض "قيادة الأحلام"

المزيد

02 مايو 2018

"لولو" يسلم الجوائز للفائزين بـ"قيادة الأحلام"

المزيد

19 مايو 2019

تسليم جوائز الفائزين بالسحب الرابع: "لولو قيادة الأحلام"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

7% زيادة في إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

أبو غزالة: جهاز إلكتروني بمواصفات "أكثر تطورا من آبل" وبنصف السعر في يوليو

قضايا محلية - حوارات

مع اقتراب عيد الفطر.. الولايات تستعد لموسم "الهبطات" لبيع السلع والمنتجات المختلفة

المحليات - أخبار

السلطنة تؤكد مواصلة جهود صون الطبيعة في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي واليوم العالمي للسلاحف

المحليات - أخبار

الجيش الأمريكي: هذه الدولة وراء "هجوم الفجيرة"

دولي - أخبار

انخفاض كبير في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة