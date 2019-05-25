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شاهد .. صورة فضائية نادرة لخط الظل

السبت 25 مايو 2019 03:12 م بتوقيت مسقط

شاهد .. صورة فضائية نادرة لخط الظل

عواصم - الوكالات

التقطت رائدة "ناسا" على المحطة الفضائية الدولية صورة تجسد الانتقال من يوم إلى آخر على  كوكب الأرض في لقطة مذهلة.

وتمكّنت كريستينا إتش كوخ، مهندسة "ناسا"، من التقاط الصورة النادرة عندما مرّت المحطة الدولية على "خط الظل" للأرض.

وتحلّق المحطة الفضائية بسرعة 17200 ميل في الساعة (72680 كم/الساعة)، حيث تدور على ارتفاع 220 ميلا (354 كم) فوق الأرض، ما يعني أنها تكمل رحلة واحدة حول كوكبنا كل 92 دقيقة.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم، التُقطت صورة الخط الفاصل بين الليل والنهار، أثناء الاعتدال الربيعي الذي وقع في 20 مارس من هذا العام، حيث تكون كمية الضوء للنهار والليل متساوية تقريبا في جميع خطوط العرض.

ويحدث الاعتدال مرتين في السنة، في شهري مارس وسبتمبر، حيث يبشر بالمواسم المتغيرة.

وفي نصف الكرة الشمالي، يمثل الاعتدال الربيعي أيضا بداية الخريف في نصف الكرة الجنوبي.

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