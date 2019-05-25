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فيديو مأساوي.. مقتل 19 طالبا هنديا إثر حريق بمركز تعليمي

السبت 25 مايو 2019 01:29 م بتوقيت مسقط

فيديو مأساوي.. مقتل 19 طالبا هنديا إثر حريق بمركز تعليمي

 

لقي 19 طالبا على الأقل، غالبيتهم من الإناث، مصرعهم في الهند، أمس الجمعة، جراء حريق اندلع في مبنى يضم معهدا تعليميا في غرب البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، السبت، فقد لقي 19 طالبا، 16 منهم إناث، مصرعهم نتيجة حريق اندلع في مركز تجاري بوسط مدينة سورات.

ولأن الحريق شب أيضا في مصعد المبنى، لم يتمكن الطلاب من الفرار، فحاول 12 منهم القفز من الطابق الرابع، لكن 3 منهم ماتوا جراء الارتطام الشديد بالأرض، وفق ما نقلت الصحيفة عن شهود عيان.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قنوات المحلية أناس يحاولون القفز من المبنى الذي داهمته النيران، فيما تصاعدت أعمدة الدخان.

وقال المتحدث باسم رئيس وزراء الولاية إن ضحايا الحريق، طلبة تقل أعمارهم عن 20 عاما، كانوا يحضرون درسا عن التصميم وقت الكارثة.

وعندما دخل رجال الإطفاء إلى داخل المبنى بعدما أخمدوا النيران، وجدوا الجثث متفحمة لدرجة يصعب التعرف عليها.

وأعربت الشرطة الهندية عن اعتقادها أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي بمصعد المبنى.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن أسفه لوقوع الحادث، معزيا بالضحايا، وقال إنه أعطى تعليماته لمساعدة أولئك الذين تأثروا من جراء الكارثة.

 

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