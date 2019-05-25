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الجيش الأمريكي: هذه الدولة وراء "هجوم الفجيرة"

السبت 25 مايو 2019 12:43 م بتوقيت مسقط

الجيش الأمريكي: هذه الدولة وراء "هجوم الفجيرة"

 

واشنطن - الوكالات

أعلن الجيش الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجوم على ناقلات النفط قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

وقال الأدميرال مايكل جيلداي، اليوم الجمعة، إن الجيش الأمريكي ينسب الهجوم على ناقلات النفط في الفجيرة، إلى الحرس الثوري الإيراني، واصفا ذلك بأنه جزء من "حملة" تقودها طهران، دفعت واشنطن إلى نشر قوات جديدة في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيرسل 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، إثر تصاعد التوتر مع إيران، مؤكدا أن مهمة هذه القوات وقائية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في 12 مايو الماضي، أن 4 سفن تجارية مدنية استهدفت قرب المياه الإقليمية للدولة، قبالة ساحل إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

ووجهت كل من السعودية والإمارات والنرويج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أبلغته فيها بالهجمات على ناقلات النفط قرب المياه الإقليمية الإماراتية.

 

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