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"شباب وموارد الشورى" تناقش تحديات الباعة المتجولين

الأربعاء 22 مايو 2019 05:28 م بتوقيت مسقط

"شباب وموارد الشورى" تناقش تحديات الباعة المتجولين

مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب الباعة المتجولين في ممارسة نشاطهم التجاري، والتشريعات والنظم والإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم عمل الباعة المتجولين ومدى تجاوبها مع تسهيل العمل على الباعة المتجولين، بالإضافة إلى المقترحات والحلول لمُعالجة التحديات والصعوبات والتي ستسهم في جعل مهنة الباعة المتجولين مهنة جاذبة للباحثين عن عمل وذات مردود اقتصادي مُجزئ، حيث استضافت اللجنة في هذا الجانب عددًا من الباعة المتجولين واستمعت إلى أبرز التحديات التي تواجههم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدور الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة وذلك برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما اطلعت اللجنة على المسودة النهائية لدراسة اللجنة حول "واقع وتحديات الرياضة العمانية" والذي تضمنت عددا من التوصيات التي من شأنها النهوض بالرياضة العمانية والوقوف على التحديات التي طرحت خلال الجلسة الحوارية والحلقات النقاشية والاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع عدد من المهتمين في القطاع الرياضي.    

 

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