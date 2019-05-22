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"إثراء" تطلع الشركات الصينية على فرص الاستثمار في السلطنة

الأربعاء 22 مايو 2019 05:02 م بتوقيت مسقط

إحدى الصور التي تم عرضها عن السلطنة أثناء إلقاء كلمة إثراء
الوفد يتعرف على إمكانيات مجموعة يونان الحكومية للمزارع
عدد من الزوار لجناح السلطنة
من اللقاءات التي شهدها جناح السلطنة

 

مسقط – الرؤية

 

زارت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) عددا من الشركات الكبرى بمقاطعة يونّان الصينية لإطلاعها على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالسلطنة. ووفد الهيئة مجموعة يونّان الحكومية للمزارع المحدودة التي تعتبر المؤسسة الزراعية الكبيرة الوحيدة المملوكة للدولة في مقاطعة يونّان، كما تشتهر المجموعة بالريادة في مجال التصنيع الزراعي. كما زار الوفد مجموعة يونّان المتخصصة في مجال الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات التي تعتبر أكبر مجموعة شركات نقل شاملة في المقاطعة. وبحثت اللقاءات سبل التعاون المستقبلي والمجالات التي يمكن للشركات الصينية الاستثمار فيها بالسلطنة.

وضمن فعاليات المنتدى الدولي للسياحة الذكية ألقت نسيمة بنت يحيى البلوشية المديرة العامة للاستثمار والصادرات في إثراء كلمة تطرقت فيها إلى استثمارات السلطنة في البنية الأساسية لقطاع السياحة وزيادة أعداد الفنادق، وتشجيع الحكومة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع السياحي.

وشهد جناح السلطنة في المعرض الدولي للسياحة الذكية خلال اليومين الماضيين اهتمام الزوار الذين اطلعوا على إمكانيات السلطنة السياحية والاستثمارية. وقال عمر بن سالم الجابري ممثل وزارة السياحة في المعرض إن هدف الوزارة من المشاركة في المعرض الترويج للمقومات السياحية في السلطنة والتعرف على خبرات وتجارب الدول الأخرى المشاركة والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في تشجيع السياحة إليها.

وأوضح الجابري أن الجناح لاقى إقبالا جيدا من الزوار والشركات الصينية، مشيرا إلى أنه قام بتعريف الزوار بالتسهيلات التي تقدمها السلطنة فيما يتعلق بالتأشيرة السياحية الالكترونية، موضحا أن الوزارة بصدد افتتاح مكتب تمثيلي لها في الصين خلال هذا العام، وذلك نتيجة لزيادة عدد السياح الصينيين القادمين إلى السلطنة.

وتشارك هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كذلك في المعرض الدولي للسياحة الذكية من خلال عرض كتيبات ومطويات باللغتين الصينية والإنجليزية لتعريف مجتمع الأعمال والسياح في الصين بما تتميز به المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من مزايا استثمارية والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع السياحي، والفنادق الموجودة بالدقم وما تتمتع به المنطقة من مناخ معتدل طوال العام.

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