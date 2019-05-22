تعاون بين "موريا" و"بهجة" لترويج منتجات أسر الأيتام في "هوانا صلالة"

مسقط - الرؤية

وقعت موريا اتفاقية مع جمعية بهجة العُمانية للأيتام تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي، وزير الدولة ومحافظ ظفار، لعرض وبيع منتجات أسر الأيتام في مشروع هوانا صلالة خلال موسم الخريف. وسيحتضن المشروع سوقاً أسبوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترشحها الجمعية لترويج وبيع منتجاتهم للسائحين والضيوف والزوار في هوانا صلالة.

وقال أحمد سالم، مدير منتجع هوانا صلالة: تلتزم موريا بتمكين المواهب المحلية وتمهيد الطريق أمامهم ودعمهم للنجاح في مجتمع رواد الأعمال في مختلف أنحاء السلطنة. وجاءت هذه الاتفاقية مع جمعية بهجة العُمانية للأيتام من أجل غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في محافظة ظفار وعُمان بشكلٍ عام. وكون المشروع يستضيف أكثر من 2,000 سائح وضيف يوميا، يسعدنا توفير منصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتطور والنمو وإتاحة الفرصة أمام أسر الأيتام لزيادة دخلهم المالي وإبراز التراث والثقافة الغنية التي تنفرد بها السلطنة من خلال بيع منتجاتهم.

وستدعم Ooredoo هذه المبادرة بمساعدة أسر الأيتام في عرض منتجاتهم خلال البازار الأسبوعي. وقال أحمد بن عبدالله العبري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات: في Ooredoo ندرك جيداً الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبأنها جزء أساسي من التنمية الإقتصادية في السلطنة وازدهارها مستقبلاً. لذا، نلتزم برفدهم بالعديد من الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم سعيا منا إلى تمكينهم وتعزيز نمو أعمالهم. ويأتي التعاون مع شركائنا في صلالة كخطوة منا لدعم الأسر العاملة لإثراء حياتهم الرقمية على الصعيد الشخصي والمهني.

وقال عبد الرب بن سالم اليافعي، مؤسس جمعية بهجة العُمانية للأيتام ونائب رئيسة مجلس إدارة: نتقدم بجزيل الشكر إلى شركائنا في مشروع هوانا صلالة وOoredoo على دعمهم المتواصل ونثق في الأثر الإيجابي الكبير الذي ستتركه هذه المبادرة على المجتمعات في محافظة ظفار. ويُعد الهدف من هذا التعاون هو تمكين أسر الأيتام من الاستفادة من فرص الأعمال التي ستوفرها هذه المبادرة وتحويلها إلى مصدر مستدام للدخل. وسنزودهم بالأدوات والدعم المستمر من الجمعية وجميع شركائنا من القطاعين العام والخاص.

وفي موسم الخريف من كل عام، تشهد محافظة ظفار ومشروع هوانا صلالة إقبالاً كبيراً من قبل السياح والضيوف من داخل السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تشكل إحدى الوجهات السياحية الأكثر رواجاً في المنطقة. ويضم مشروع هوانا صلالة 1,100 غرفة فندقية ويحتضن آلاف السياح مما سيجعل منه المنصة المثالية لعرض المنتجات العُمانية والصناعات الحرفية خلال السوق الأسبوعي. ولتقديم تجربة مميزة للجميع في المشروع، تواصل موريا تعزيز وتطوير المشروع بخدمات جديدة ومرافق ترفيهية عصرية بما في ذلك الحديقة المائية "هوانا أكوا بارك"، الأولى من نوعها بالسلطنة.