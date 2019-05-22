"المدينة تكافل" تمدد مزايا عرض رمضان على مدار العام

مسقط – الرؤية

أطلقت شركة المدينة تكافل، أول شركة تأمين تكافلية في السلطنة، عرضا مميزا على التأمين على المركبات تحت عنوان "عرض الشهر الفضيل"، وهو العرض الذي يضمن للعملاء الحصول على قيمة كبيرة من خلال توفير مزايا تساعدهم على الاستمتاع بالكثير من المزايا بعد شهر رمضان وخلال العام بأكمله.

ومن بين العروض القيّمة التي توفرها المدينة تكافل لعملاء التأمين على المركبات في رمضان هذا العام عدم تطبيق نسبة استهلاك على قطع الغيار الجديدة، وعدم فرض مبالغ إضافية للمطالبات إلى جانب الأسعار التنافسية على باقات التأمين على المركبات. كما يمكن للعملاء الحصول على خصم إضافي 10% على المشتريات عند استخدام تطبيق المدينة تكافل على الهاتف الجوال أو شبكة الإنترنت. وتشجع الشركة العملاء على زيارة موقعها وتحميل التطبيق على الهاتف الجوال للاستمتاع بالخصومات المتوفرة على العديد من منتجات التجزئة.

وقال أسامة البرواني، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل إنّ رمضان هو شهر السلام والمحبة والعطاء والتكافل والتعاضد بين الناس، لذلك فإنّ "عرض الشهر الفضيل" هي أفضل طريقة لكي نضمن لعملائنا راحة البال ليس فقط خلال شهر رمضان ولكن مع العديد من المزايا التي يستمتعون بها طوال العام. وتوفر المدينة لعملائها قيمة كبيرة أكثر من مجرد أسعار جيدة لتوفير مزايا لا حصر لها تعود بالفائدة على العملاء الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة خلال عملية المطالبات، لذلك فإنّ عروض رمضان فريدة ومصممة لتمنح العملاء راحة البال والسكينة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتسهيل الأمور على العملاء، تفتح شركة المدينة تكافل فروعها في ساعات خاصة خلال شهر رمضان، حيث ستعمل فروع العامرات وصحار ونزوى والسيب وبركاء من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، كما توجد منضدة لخدمة العملاء في مسقط جراند مول تعمل من الساعة 10.00 صباحاً إلى الساعة 4.00 بعد الظهر ومن الساعة 7.30 مساءً إلى 10.00 مساءً بعد الإفطار.