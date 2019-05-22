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حقيقة وفاة والدة رغد صدام حسين

الأربعاء 22 مايو 2019 02:12 م بتوقيت مسقط

حقيقة وفاة والدة رغد صدام حسين

 

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، مساء الثلاثاء، عن حقيقة وفاة والدتها.

ونفت رغد صدام في تصريحات لموقع "خبرني" صحة الأنباء المتداولة بشأن وفاة والدتها ساجدة خير الله.

وأضافت ابنة الرئيس العراقي السابق أن "والدتها بصحة جيدة، والعمر له دور"، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك عقب انتشار، مساء الثلاثاء، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة ساجدة خير الله زوجة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول خبر وفاتها.

جدير بالذكر أن ساجدة خير الله طلفاح المسلط، من مواليد مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين في 24 يونيو 1937م، ولقد عملت كمعلمة في مدرسة ابتدائية ثم أصبحت ناظرة لأحدى المدارس بعد انقلاب عام 1968م، في العراق، وهي ابنة خير الله طلفاح المسلط، خال صدام حسين، وأخت وزير الدفاع السابق عدنان خير الله طلفاح.

 

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