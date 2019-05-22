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فنادق "ماريوت الدولية" بالسلطنة تشارك في مبادرة "إفطار سائقي الأجرة"

الأربعاء 22 مايو 2019 09:36 ص بتوقيت مسقط

فنادق "ماريوت الدولية" بالسلطنة تشارك في مبادرة "إفطار سائقي الأجرة"


مسقط - الرؤية
احتفلت "ماريوت الدولية" بالنسخة السنوية العاشرة من مبادرتها "إفطار سائقي سيارات الأجرة" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة فنادقها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنها 4 فنادق في السلطنة، تشمل فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون، وشيراتون عُمان، ودبليو مسقط، وجي دبليو ماريوت مسقط. وخلال ساعة الإفطار، تم توزيع علب إفطار مجانية على جميع السائقين الذين مروا بسياراتهم أمام المدخل الرئيسي لأي من الفنادق الأربعة المشاركة في المبادرة.
وشارك موظفو الفنادق في تجهيز علب الإفطار التي تضمنت تشكيلة متنوعة من الأطعمة والمشروبات. كما انضم موظفو أقسام التموين والإدارة وخدمة الضيوف إلى المبادرة. وفي عُمان، وزعت الفنادق المشاركة أكثر من 200 علبة إفطار على سائقي سيارات الأجرة.
وتمّ إطلاق مبادرة "إفطار سائقي سيارات الأجرة" في عام 2010 وحظيت بقبول كبيرٍ من قبل مالكي الفنادق وأفراد المجتمع المحلي وهيئات وشركات النقل وباتت الآن فعالية سنوية للكثير من سائقي سيارات الأجرة في المنطقة.
وقال غيدو دي ويلد، رئيس العمليات لماريوت الدولية في الشرق الأوسط: نشكر سائقي سيارات الأجرة على دعمهم المستمر وتوفيرهم خدمات النقل لضيوفنا طيلة العام. وتجسد مبادرة "إفطار سائقي سيارات الأجرة" قيم شهر رمضان الفضيل، ونفتخر بموظفي فنادقنا الذين تعاونوا جميعاً لرد الجميل لأفراد من مجتمعنا وحرصوا على تقدير الجهود التي يبذلونها. وتعد المبادرة جزءا من برنامج ماريوت الجديدة للاستدامة والتأثير الاجتماعي "خدمة 360: فعل الخير في الاتجاهات كافة" والتي تتمحور مهمتها حول توجيه السبل التي تنتهجها الشركة لإحداث تأثير إيجابي مستدام في مختلف المناطق التي تعمل فيها.

 

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