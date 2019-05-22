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"المها النفطية" تحتفي بأبناء موظفيها في "القرنقشوه"

الأربعاء 22 مايو 2019 09:34 ص بتوقيت مسقط

"المها النفطية" تحتفي بأبناء موظفيها في "القرنقشوه"


مسقط – الرؤية
 نظمت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية - الأكثر انتشارا في السلطنة - أمسية ترفيهية لأبناء الموظفين وعائلاتهم للاحتفال بليلة القرنقشوه في شهر رمضان المبارك. وأقيمت الفعالية بمقر الشركة في منطقة غلا بولاية بوشر، وتخللتها مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الشيقة، كما ساهمت الشخصية الكرتونية "حبوه موزه" في إضفاء أجواء من المرح والبهجة في نفوس للأطفال في الشهر الكريم، وعززت التواصل مع الموظفين.
ويأتي تنظيم الفعالية بهدف الحفاظ على الإرث التقليدي، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب أبناء موظفي الشركة الذين حضروا الفعالية مرتدين أبهى حللهم من الأزياء التقليدية العمانية، وشاركوا في مختلف الأنشطة الترفيهية، معبرين عن سعادتهم بالهدايا والحلويات المقدمة لهم من إدارة شركة المها.وتحرص شركة المها لتسويق المنتجات النفطية على إحياء هذه الليلة التراثية التي يلتقي فيها الموظفون وعائلاتهم، وتخليد هذه المناسبة في ذاكرتهم، التي تسود فيها أجواء من البهجة والفرح والسرور، بتحقيق أسعد اللحظات.

 

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