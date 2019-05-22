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عروض مميزة لحاملي بطاقات البنك الأهلي في المطاعم خلال رمضان

الأربعاء 22 مايو 2019 09:34 ص بتوقيت مسقط

عروض مميزة لحاملي بطاقات البنك الأهلي في المطاعم خلال رمضان

 

مسقط – الرؤية
يُقدم البنك الأهلي عروضاً مميزة لارتياد المطاعم خصيصاً لحاملي بطاقاته الائتمانية، احتفالا بشهر رمضان المبارك، حيث يُمكن للزبائن الاستمتاع بعرض البوفيه "اشترِ واحد واحصل على واحد مجاناً" أو " خصم 30٪" في مطاعم مختارة في عُمان. ويهدف عرض البنك الأهلي الخاص بشهر الخير إلى مكافأة العملاء وإسعادهم خلال شهر العطاء.
وعقد البنك شراكة مع قائمة مختارة من المطاعم التي تضم منتجع البليد صلالة بإدارة أنانتارا وكراون بلازا في منتجع صلالة وهرمز جراند وسمسم وفندق راديسون بلو صحار وكارجين وقهوة المكان وسيزونز في فندق سيتي سيزونز مسقط وشبستان وممتاز محل. ويمكن لحاملي بطاقات البنك الأهلي الائتمانية الاستمتاع بالعروض الحصرية في هذه المطاعم الفاخرة مع عرض "البوفيه 1 + 1" أو "خصم 30%" على بوفيه الإفطار أو السحور أو الاختيار من القائمة حسب الطلب.
وقالت هناء الهنائية، نائبة المدير العام لتطوير المنتجات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة للبنك الأهلي: لقد تعاون البنك الأهلي مع عدد من المطاعم الرائدة لتقديم عروض مميزة لحاملي بطاقاته الائتمانية وعائلاتهم. وتم تصميم هذه العروض مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العملاء وعائلاتهم للتجمع والاستمتاع بتناول إفطار رائع بعد يوم من الصيام خلال شهر رمضان المبارك. ويتميز البنك الأهلي بامتلاك مجموعة من البطاقات الائتمانية التي تناسب جميع الفئات من العملاء، وتضم المجموعة البطاقات الكلاسيكية والذهبية والبلاتينية وسيغنتشر وإنفينيت.
ويمكن الاستمتاع بعدد من المزايا الأخرى على بطاقات الائتمان الإنفينيت والسغنتشر وهي: الاسترداد النقدي 1% وخدمة الاستقبال وخدمة التوصيل المجانية والدخول المجاني إلى صالات المطارات حول العالم. ويحصل عملاء البنك الأهلي أيضاً على ما يصل إلى 6000 نقطة من نقاط اللؤلؤ على بطاقاتهم الائتمانية والتي يمكنهم استبدالها بأميال السندباد من الطيران العماني.

 

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