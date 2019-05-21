مكتب "الدولة" يستعرض تحديات قطاع الإسكان في مقترح "مراجعة قوانين الأراضي"

مسقط - الرؤية

ناقش مكتب مجلس الدولة، أمس، المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول "مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة"، والذي يأتي في إطار دراسة المجلس للقوانين الصادرة قبل إصدار النظام الأساسي للدولة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة.

ويهدف المقترح للوقوف على التحديات التشريعية التي تواجه قطاع الإسكان في السلطنة، واقتراح سبل معالجتها، وقرر المكتب استضافة المكرم رئيس اللجنة القانونية، والمكرم مقرر اللجنة في اجتماعه المقبل لمناقشتهما حول المقترح.

كما اطلع المكتب على عدد من التقارير؛ منها: تقرير لجنة الصداقة البرلمانية العمانية الباكستانية بالمجلس حول زيارة وفد مجلس الشيوخ الباكستاني للسلطنة خلال الفترة من 17-21 مارس 2019م، وتقرير لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، حول زيارة وفد اللجنة إلى المغرب خلال الفترة من 31 مارس إلى 5 أبريل 2019م. كما استعرض المكتب عددا من تقارير وقراءات الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، إضافة إلى تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع. وحدَّد مكتب المجلس في ختام اجتماعه بنود جدول أعمال الجلستين العاديتين العاشرة والحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس المقرر عقدهما يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18 و19 يونيو 2019م.