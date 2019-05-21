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19.3 مليون أمريكي شاهدوا آخر حلقات "صراع العروش".. ونهاية غير متوقعة للأحداث

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:50 م بتوقيت مسقط

19.3 مليون أمريكي شاهدوا آخر حلقات "صراع العروش".. ونهاية غير متوقعة للأحداث

 

نيويورك - رويترز

ذكرتْ شبكة "إتش.بي.أو" التليفزيونية الأمريكية أنَّ أكثر من 19 مليون مشاهد تابعوا الحلقة الأخيرة من مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) داخل الولايات المتحدة، وهو ما يعد رقما قياسيا للشبكة.

وأضافت الشبكة أنَّ العدد البالغ 19.3 مليون مشاهد يتجاوز الرقم القياسي السابق للمسلسل في حلقته قبل الأخيرة قبل أسبوع، والذي سجل 18.4 مليون مشاهد. وتابعت قائلة إنَّ الحلقة الأخيرة أصبحت أيضا الحلقة المنفردة الأعلى مشاهدة على الشبكة على الإطلاق متفوقة على الرقم القياسي السابق الذي سجله مسلسل الإثارة والجريمة "آل سوبرانو" في العام 2002. وبعد ثمانية مواسم و73 حلقة، وصل المسلسل لنهايته بوفاة أخرى غير متوقعة واعتلاء شخصية لم تكن مرجحة العرش، واستمرتْ الحلقة الأخيرة من مسلسل العصور الوسطى الخيالي نحو ساعة و20 دقيقة وأنهت حكاية أكثر من 12 شخصية وحبكة شائكة. والمسلسل مُقتبس عن روايات جورج آر.آر.مارتن.

وانتهتْ المنافسة الشرسة في المسلسل على العرش الحديدي المصنوع من مئات السيوف بوفاة أولا ثم باختيار غير متوقع لمن سيحكم مملكة ويستيروس الخيالية.

وبذلك؛ وصل المسلسل -الذي أصبح حجر الأساس في عروض فترة الذروة لشبكة "إتش.بي.أو"- إلى الختام، لكن موسمه الأخير كان أيضا الأكثر إثارة للانقسام؛ إذ وجد المعجبون والنقاد نقاطا اعتبروها سلبية في تطورات معينة في الحبكة، خاصة تلك المتعلقة بإحدى الشخصيات الرئيسية.

وكان أبرز انتقاد من المعجبين لتحول شخصية دنيرس تارجارين (ملكة التنانين)، التي تلعب دورها الممثلة إميليا كلارك إلى الشر؛ إذ استخدمت تنينها لتدمير عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها.

وتُقتل تارجارين في الحلقة الأخيرة على يد حبيبها جون سنو، الذي يقوم بدوره الممثل كيت هارينجتون، خشية أن يكون استبدادها مجرد انعكاس لمن قبلها. بعد ذلك يحرق آخر تنين لها على قيد الحياة العرش الحديدي ويذيبه بأنفاسه الحارقة. وفي نهاية المطاف يقع اختيار عدد كبير من أفراد عائلات النبلاء على شخص غير متوقع ليصبح الملك وهو براندون ستارك، الذي يلعب دوره الممثل أيزاك همبستيد رايت. وكان ستارك قد دُفع من برج عال في الحلقة الأولى من المسلسل التي عرضت في عام 2011؛ مما أدى لإصابته بالشلل لكن هذه السقطة أيقظت قوى غامضة مكنته من رؤية الماضي والمستقبل.

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