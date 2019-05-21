تكساس - العمانية

كشفتْ دراسة أمريكية -قام بها باحثون أمريكيون- أنَّ شرب القهوة يحافظ على حركة الأمعاء؛ لأنها تعمل على تغيير بكتيريا الأمعاء، وتحسن من قدرة الأمعاء على الانقباض.

وأجرَى الباحثون تجاربهم على الفئران بعدما قاموا بتغذيتها بالمواد الغذائية، مُؤكدين أنَّ القهوة ساعدت على قمع البكتيريا الموجودة في الغذاء، وعملت على زيادة حركة العضلات، بغض النظر عن محتوى الكافيين، وأن قدرة العضلات في الأمعاء الدقيقة على الانقباض قد زادت. ووجدت الدراسة أن نمو الميكروبات وغيرها قد انخفض عند تناول محلول به 1.5% من القهوة، وكان نمو الميكروبات أقل من محلول القهوة بنسبة 3%، كما وجدت أن القهوة المنزوعة الكافيين لها تأثير مماثل على التركيبة الميكروبية في الأمعاء. وأشار الباحثون إلى أن نتائج الإمساك بعد العملية الجراحية، وتناول القهوة قد أسهم بشكل مباشر في تحسين حركة الأمعاء، وشددوا على أن شرب القهوة يحافظ على حركة الأمعاء لأنها تغير بكتيريا الأمعاء وتحسن من قدرة الأمعاء على الانقباض.