بنك مسقط و"الزبير" ينظمان معرضا لتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة في نزوى

نزوى – الرؤية

يفتتح بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، ممثلاً في وحدة نجاحي، ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة غدا معرض المشاريع الصغيرة في "نزوى جراند مول"، تحت رعاية سعادة حمد بن سليمان بن حمد الغريبي، وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. ويستمر المعرض لغاية 26 مايو؛ بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، بتنظيم من "الساحل الشرقي لتنظيم المعارض" أحد أعضاء مركز الزبير.

ويقام المعرض بالتعاون بين وحدة نجاحي التابع لبنك مسقط ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، ويشارك فيه 30 مؤسسة صغيرة من أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة ووحدة نجاحي التابعة لبنك مسقط. وتأتي مبادرة إقامة المعرض تماشياً مع التعاون القائم ما بين البنك والمركز منذ عام 2016م بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في مشاريعهم.

ويهدف المعرض خلال شهر رمضان المُبارك إلى توفير فرص تسويقية وترويجية للمؤسسات المشاركة وعرض وبيع منتجاتهم وخدماتهم وتعريف المجتمع بمشاريعهم الصغيرة حيث إنَّ معظم المؤسسات المشاركة هي من محافظة الداخلية، وتكمن أهمية هذا التعاون المشترك بين البنك والمركز في المكانة الإستراتيجية المهمة للطرفين، ومن ثم ضمان استفادة المشاركين في المعرض من التزكية والدعم المتحصل من المشاركة والجهود الإعلامية والترويجية للمنظمين.

وأعرب عبدالله بن حمود الجفيلي مدير وحدة مؤسسات البيع بالتجزئة (نجاحي) في بنك مسقط عن سعادته بالتعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في دعم المؤسسات الصغيرة في السلطنة، مؤكدًا أنَّ أهم أهداف بنك مسقط نحو دعم المؤسسات الصغيرة تمكين أصحاب تلك المؤسسات للنمو والتقدم بمشاريعهم. ويعد المعرض فرصة مهمة لتمكين المؤسسات المشاركة وتزويدهم بمنصة تسويقية لعرض منتجاتهم وخدماتهم والتواصل مع زوار المعرض، مضيفًا أنَّ بيئة الأعمال في السلطنة توفر فرصاً مشجعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم فإنَّ بنك مسقط يُجدد التزامه تجاه دعم رواد الأعمال الطموحين ليتمكنوا من النمو والتقدم وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع والاقتصاد الوطني.

ومن جانبها قالت لينا الحصين، رئيسة قسم الاتصال والتأثير المُجتمعي في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: نثمن الجهود الحثيثة والمميزة من قبل بنك مسقط لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث يُؤمن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بأهمية التعاون المشترك ما بين الجهات الداعمة لهذا القطاع المهم. ونحن سعداء بالتعاون مع بنك مسقط لإقامة هذا المعرض في ولاية نزوى. وأضافت لينا الحصين أنَّ من أهم ما تحتاجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة لدخول الأسواق والدعم في التسويق والترويج لمنتجاتها وخدماتها، وهنالك العديد من المؤسسات الصغيرة في السلطنة بشكل عام ومحافظة الداخلية بشكل خاص لديهم قابلية للنمو والتوسع والمنافسة بقوة في الأسواق إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة.