3 شهادات "أيزو" لشركة الخليج للمواد المضافة

مسقط – الرؤية

حصلت شركة الخليج للمواد المضافة، المصنع الحديث الذي يقوم بتصنيع وتصدير الأصباغ، ومركزات البوليمر الملونة لصناعة البلاستيك، على 3 شهادات من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو) بعد تقييم صارم من قِبل أبيف سيرتيفيكيشن، فرنسا، الهيئة العالمية المشهورة والمستقلة المتخصصة في شهادة الأيزو.

وتم استلام شهادة أيزو في 3 مجالات تركيز رئيسية مثل أيزو 9001 لنظام إدارة الجودة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء، وشهادة أيزو 14001، لنظام الإدارة البيئية وأيزو 45001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

ومن خلال تلبية المعايير الشاملة لهذه المعايير، أكدت الخليج للمواد المضافة قدرتها على تقديم مخرجات عالية الجودة باستمرار من خلال دفع التحسينات المستمرة إلى المنتجات والخدمات والعمليات الداخلية، والوفاء بمسؤولياتها البيئية والنهج الاستباقي لدمج ثقافة السلامة من خلال تحسين الصحة المهنية والسلامة، والقضاء على المخاطر والحد من الأضرار.

وبدأت الشركة عملياتها في 2004 مع أحدث الآلات ومرافق المختبرات لتصنيع الأصبغة - وهو عبارة عن حبيبات تستخدم لتلوين البلاستيك أو نقل خصائص أخرى إلى البلاستيك. وهو خليط مركز من الأصباغ و/ أو المواد المضافة المغلفة أثناء عملية حرارية في حامل الراتنج الذي يتم تبريده بعد ذلك وتقطيعه إلى شكل حبيبي. ويسمح الماسترباتش للمعالج بتلوين البوليمر الخام اقتصاديا أثناء عملية تصنيع البلاستيك لتعزيز القيمة الجمالية للمنتج البلاستيكي وجعله يبدو جذابا ورائعا، كما أنها سهلة الاستخدام، وخالية من الغبار ويمكن دمجها في المنتج النهائي بسهولة شديدة.

وتصنع الخليج للمواد المضافة أنواعا باللون البيض والألوان الأخرى والمواد اللاصقة عالية الجودة القائمة على البولي إيثيلين لجميع جوانب معالجة البلاستيك تقريبا، بما في ذلك تطبيقات الحقن والأفلام والقولبة بالنفخ. كما أنها في طور صنع مادة مضافة متخصصة للغاية لمختلف التطبيقات البلاستيكية. وقد طورت ماسترباتش أوكسو القابلة للتحلل.