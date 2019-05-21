أقساط مخفضة لامتلاك "نيسان باترول جي إل نافي" في رمضان

مسقط – الرؤية

طرحت "نيسان عُمان" من شركة سهيل بهوان للسيّارات عرضا خاصا على سيارة نيسان باترول جي إل نافي، الجديدة كليا والتي تمَّ تصميمها بمواصفات رائعة لتؤدي بشكل فائق على الطريق. وتوفر السيارة لعشاق المُغامرة متعة فريدة من نوعها، وتعمل سيارة نيسان باترول بمحرك 4.8 لتر يضمن الحصول على قوة 280 حصانا.

ويُمكن لعملاء نيسان باترول جي إل نافي الاستمتاع بالعديد من المزايا الجذابة بما في ذلك الأقساط الشهرية المخفضة والهدية النقدية المضمونة وباقة الصيانة المجانية لمدة 6 سنوات / 100,000 كلم والتأمين المجاني والتسجيل المجاني كجزء من العرض. ويشمل العرض الحصول على بطاقة امسح واربح ببطاقة تعبئة وقود قد تصل قيمتها إلى 1000 ريال (كحد أدنى مضمون50 ريالا). ويسري عرض رمضان حتى 21 يونيو.

وقال مسؤول أول في نيسان عمان: يسعدنا تدشين سيارة نيسان باترول جي إل نافي الجديدة كلياً والتي تم تدشينها لعشاق المغامرة والتميز. وتضم السيارة العديد من اللمسات المُثيرة والجذابة في الخارج إلى جانب التنسيق داخلي بأعلى مستوى مع إمكانات عديدة رائعة ومثيرة للإعجاب. وتتميز بأنها تضم العديد من التقنيات العملية والمفيدة وتتميز كذلك بصلابة وقوة هيكلها الخارجي والتصميم الداخلي الذي يجعلها تبدو كما لو كانت ترحب بك بحرارة. وتوفر كذلك أعلى مستويات الراحة والأمان والتسلية والمغامرة كما أنّها مزودة بنظام الدفع الرباعي الذي يناسب كافة أنواع الطرق.

وبموجب العرض الخاص، يحصل العملاء الذين يشترون نيسان باترول جي إل نافي على هدية نقدية مضمونة 3000 ريال عماني، وميزة الصيانة الدورية المجانية لمدة 6 سنوات/ 100,000 كلم، وتأمين مجاني في السلطنة والإمارات للعام الأول على المركبات الخاصة، إلى جانب بطاقات "امسح واربح" عند تسليم المركبة وهي البطاقات التي تعطيهم الفرصة للفوز بتعبئة مجانية للوقود حتى 1000 ريال عماني وتضمن لهم حدا أدنى للتزود المجاني بالوقود بقيمة 50 ريالا.