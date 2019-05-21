السلطنة تشارك في منتدى السياحة الذكية بالصين

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، أمس، فعاليات المنتدى الدولي للسياحة الذكية، بمقاطعة يونّان الصينية، بمشاركة وفد من السلطنة يضمُّ ممثلي الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ووزارة السياحة.

وتسعَى السلطنة -من خلال مشاركتها في المنتدى- إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويُعقد المنتدى تحت عنوان "السياحة الذكية لحياة أفضل"، وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التقنيات الحديثة في الحياة العامة والمواصلات والاتصالات والتواصل بين الناس في مختلف أنحاء العالم، والدور الذي تلعبه التطبيقات الإلكترونية من دور أساسي في المجتمع والاقتصاد.

وشهد جناح السلطنة في المعرض المصاحب للمنتدى اهتماما لافتا من الزوار، وقام ممثلو "إثراء" وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة السياحة، بتعريف الزوار بما تتميَّز به السلطنة من فرص استثمارية وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين، إضافة للمقومات السياحية التي تتوزع على مختلف محافظات البلاد.