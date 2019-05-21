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الإسكان: استعراض 53 موضوعا فنيا وتخطيطيا

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:05 م بتوقيت مسقط

الإسكان: استعراض 53 موضوعا فنيا وتخطيطيا

مسقط - الرؤية

ترأس الدكتور مُحمد بن علي المطوع مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان يوم أمس الثلاثاء الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني بديوان عام وزارة الإسكان بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض 53 موضوعا من المواضيع الفنية والتخطيطية لعدد من المحافظات فبمحافظة مسقط تم استعراض (39) موضوعاً منها (23) مشروعاً استثمارياً خاصاً و(14) مشروعاً سكنياً ومشاريع سكنية متكاملة خاصة بالإضافة إلى جيبين تخطيطيين اثنين، أما بمحافظة شمال الباطنة فتم استعراض (3) مشاريع استثمارية خاصة و(8) مشاريع سكنية ومشاريع سكنية متكاملة خاصة، كما تم استعراض مشروعين سكنيين اثنين بمحافظة الظاهرة إضافة إلى استعراض جيب تخطيطي واحد بمحافظة الداخلية، كما تضمن الاجتماع تقديم عدة عروض مرئية لمجموعة من المشاريع.

وتختص اللجنة الفنية بتطبيق الآلية المرحلية عند اعتماد المخططات العمرانية أو الجيوب التخطيطية مهما قلَّ عددها وفقاً للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة واقتراح ما تراه مناسبا من تعديلات في الآلية المرحلية استجابة للمتغيرات والتوجهات الوطنية وترفعها للمجلس الأعلى للتخطيط للاعتماد وغيرها من الاختصاصات الفنية المتعلقة بالمخططات العمرانية من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

 

 

 

 

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