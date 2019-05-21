الثلاثاء, 21 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

واشنطن تمنح هواوي مهلة 3 أشهر

الثلاثاء 21 مايو 2019 02:43 م بتوقيت مسقط

واشنطن تمنح هواوي مهلة 3 أشهر

عواصم - الوكالات

أعلنت واشنطن تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف أغسطس، مشيرةً إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلّقة بالعقود.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إنّ التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله الشركة على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية على حدّ سواء.

وأضاف البيان أنّ السلطات لن تطبّق الحظر لمدة 90 يوماً لإعطاء هواوي وشركائها الوقت "للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حالياً ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة الموقّعة قبل 16 مايو 2019 ضمنا".

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 أبريل 2017

الإسكان تمنح شركات الوساطة العقارية مهلة حتى آخر مايو لتوفيق أوضاعها

المزيد

31 يوليو 2018

مهلة 6 أشهر لـ 5 جهات حكومية بالإمارات لإسعاد الموظفين

المزيد

31 أغسطس 2016

بدء تطبيق اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السياحة اليوم.. و6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع المؤسسات والمنشآت

المزيد

23 أبريل 2019

قمة إفريقية تمنح جيش السودان 3 أشهر لإجراء إصلاحات ديمقراطية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

تواصل هطول الأمطار والسدود تحتجز أكثر من 23 مليون متر مكعب مياه

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

المحليات - أخبار

اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور .. 8 إصابات بليغة في حادث تدهور حافلة على طريق عقبة بوشر

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة