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لغةَ القلوبِ

الثلاثاء 21 مايو 2019 09:48 ص بتوقيت مسقط

لغةَ القلوبِ

 

مجدولين الجرماني | سوريا

 

إياكَ.... ترفعَ كأسَ النبيذِ لوجهي

لا أعشقُ المجاملاتِ يكفيكَ ابتسامةٌ ووحيٌ

وحدَها العيونُ تعلمُ لغةَ القلوبِ

تَنَقَلْ من صفٍ لصفٍ من زاويةٍ لملعبٍ

كنْ على ثقةٍ بأنكَ هنا فقط

 لن يتجاوزُ مداكَ مساحةَ أصبَعين

ومنةَ غرقِك الفاضحِ في تفاصيلي حدَ التوَهَانِ

 لا يُخفِيه كفٌ وشمعةٌ ذبْ....

 فأنا بانتظارِ بقاياكَ المشتعلةِ غرقًا باللاشيءْ

ولتشهدْ أصابعكَ وحدَها رائحةَ احتراقِك الخافتةِ

 فشهوةُ العاجزينَ هي الغدُ

ومدينتي الثكلى أباحَت لكَ البكاءَ

 عفوَك (محمود درويش) سأقولُها لا تنتظرْها.

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