الإدامة يصطدم بطموحات مدرسة الموج الخاصة .. والأمل يلاقي بكاري سويت

الرؤية – وليد الخفيف

اختتمت منافسات دور المجموعات لبطولة الرؤية الرمضانية لكرة القدم، حيث نجح بنك عمان العربي في نيل البطاقة الرابعة المؤهلة لدور الـ 16 إثر الفوز على الجامعة الألمانية 3-1، وفاز فريق مدرسة الموج الخاصة على نادي الأمل 4-2 ليؤكد تأهله أيضا للدور الثاني، وفاز الإدامة على مجلة الواحة بهدفين دون رد، وانسحب المها من مواجهة بكاري سويت التي كانت لأداء الواجب .

وتأهل من المجموعة الأولى السيبي برصيد 10 نقاط في الصدارة، وجاء الرؤية في المركز الثاني 8 نقاط، والعميد ثالثا 5 نقاط، ونال فريق الجمعية العمانية للصم البطاقة الرابعة برصيد 3 نقاط .

وفي المجموعة الثانية تأهل اتش 7 برصيد 10 نقاط في الصدارة، والمعارج ثانيا 9 نقاط، وشيبكو ثالثا 6 نقاط، وجمعية الصحفيين 4 نقاط.

وتأهل من المجموعة الثالثة العنان 8 نقاط، وجاء في المركز الثاني مدرسة الموج الخاصة 6 نقاط، ونادي الأمل 5 نقاط، وبنك عمان العربي 4 نقاط وتأهل من المجموعة الرابعة العين مطرح بـ 12 نقطة، وحل بكاري سويت في المركز الثاني برصيد 7 نقاط والإدامة ثالثا برصيد 6 نقاط ومجلة الواحة 4 نقاط.

ويعد العين مطرح الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة في الدور الأول بتحقيق أربعة انتصارات، فالفريق الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة بات من أبرز المرشحين لنيل لقبها.

ونالت الفرق المتأهلة لدور الـ16 راحة أمس الإثنين، استعدادا لانطلاق منافسات الأدوار الإقصائية اليوم الثلاثاء بإقامة 4 مباريات يودع فيها الخاسر أسوار البطولة مباشرة .

وتستهل منافسات دور الـ 16 بمواجهة تجمع السيبي بفريق جمعية الصحفيين الساعة 9.30، فربما تميل الترشيحات لصالح السيبي الذي تصدر المجموعة الأولى، غير أن حظوظ الصحفيين باقية في الميدان.

ويخوض فريق اللجنة العمانية للصم مواجهة صعبة أمام اتش 7 المدجج بالنجوم الساعة (10)، ويعد الفريق الذي يشرف عليه حمزة الطائي أحد أبرز الفرق المرشحة للذهاب بعيدا في البطولة عطفاً على الأداء والنتائج الإيجابية التي محنته صدارة مجموعته، بيد أن لجنة الصم ستكافح أمام فريق زاخر بالأسماء الكبيرة.

وعند الساعة ( 11 ) يلتقي الإدامة نظيره مدرسة الموج الخاصة، في لقاء يبدو متكافئا لحد كبير بين طرفين، وفي نفس التوقيت يلتقي بكاري سويت بمنافسه نادي الأمل، فالتوقعات ترجح كفة حامل لقب النسخة الماضية غير أن الأمل قد يحتفظ بحق الرد على أرضية الميدان ساعيًا إلى تحقيق أول مفاجأة في الأدوار الإقصائية.

وسجل العين مطرح 19 هدفًا في دور المجموعات كأقوى خط هجوم مقابل هدفين فقط استقبلتهما شباكه في أربع مباريات، غير أن العنان والرؤية يعدان أقوى خطي دفاع، فلم تهتز شباكهما سوى مرة واحدة فقط.

وربما كان خروج فن زون والجامعة الألمانية إحدى مفاجآت البطولة عطفًا على نتائجهما في النسخة الماضية، غير أن الغيابات أثرت سلبا على الفريقين تزامنا مع مشاركة فرق أخرى كانت أكثر استعداداً.