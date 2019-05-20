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محاضرة عن الصوم وأثره بقرية ستال

الإثنين 20 مايو 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

محاضرة عن الصوم وأثره بقرية ستال

العوابي - حارث البحري

نظَّمتْ اللجنة الثقافية بفريق ستال الرياضي الثقافي بولاية العوابي في محافظة جنوب الباطنة، محاضرة بعنوان "الصوم وأثره على صحة الجسم"، قدمها الدكتور زاهر بن عابد الخروصي، واستعرض المحاضر بعض الدراسات العلمية التي أكدت أنَّ الصوم له فوائد عظيمة على صحة الإنسان؛ كالمحافظة على مستويات منتظمة من السكر والضغط، ويقلل مستوى الكوليسترول والدهون الضارة في الجسم.

وذكر الدكتور أن التمور أو الرطب تحتوي على سكريات عالية التركيز سهلة الامتصاص سهلة الهضم، ويجب أن تُتناول دون إسراف حتى لا تُسبِّب عسر الهضم. ونصح بعدم الغضب أثناء الصوم لأن الجسم يفرز هرمون الأدرينالين بشكل كبير، فيحفز الصائم على الهجوم، فيؤدي لعسر الهضم وانتفاخات، ويحول بعض سكر الجلوكين الموجود في الكبد إلى سكر جلوكوز لإثارة الهجوم.

أما المصابون بحصوات الكلى، فإن الصوم يمكن أن يضاعف الألم، خاصة أثناء اليوم شديد الحرارة، فيجب عليهم استشارة الطبيب والإكثار من الماء، وأن يبتعدوا عن اللحم والسبانخ والمكسرات.

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