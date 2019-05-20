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حفل إفطار جماعي لموظفي "سهيل بهوان"

الإثنين 20 مايو 2019 05:40 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

نظمت مجموعة سهيل بهوان القابضة حفل إفطار جماعي لمُوظفيها من مختلف شركات المجموعة والشركاء التجاريين، احتفالاً بأجواء شهر رمضان المُبارك. وحضر الحفل مئات الموظفين من مختلف شركات المجموعة والتي تشمل مركز بهوان للعناية الصحية، وبهوان لتقنية المعلومات، وبهوان للمشروعات والاتصالات، وبهوان للإلكترونيات، وبهوان لمواد البناء، وبهوان للمفروشات والتجارة، وبهوان للخدمات اللوجيستية، وبهوان العالمية للعقارات، وشركة بلاد عُمان، إلى جانب عدد من موظفي الأقسام الخدمية مثل خدمات المعلومات، والحسابات والمالية، والتدقيق الداخلي، والموارد البشرية والإدارة، والإدارة القانونية مجسدين شعار المجموعة "فريق واحد.. أسرة واحدة".

وأظهر الحفل مدى تقدير المجموعة لعلاقاتها الراسخة مع شركائها التجاريين من مُختلف القطاعات التي ضمت قطاعات السفر، والنفط والغاز، والاتصالات، والعديد من القطاعات الأخرى.

 

 

وقالت الشيخة أمل بنت سهيل بهوان، نائب رئيس مجموعة سهيل بهوان القابضة، إن شهر رمضان فرصة كبيرة لفهم أهمية الطاقة البدنية وتجربة فريدة لتنمية الطاقة الروحية وممارسة معاني الصبر والتسامح والكرم، وتعد أمسيات الإفطار مناسبة رائعة لبناء الوحدة والترابط وتعزيز التضامن بين النَّاس، وتثبيت المواقف الإيجابية، كما أنها فرصة مثالية لموظفي المجموعة لمُقابلة الزملاء والعملاء في أجواء الشهر الفضيل.

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