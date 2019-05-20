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"أوريدو" توفر خدمة "واي فاي" مجانا في "خيمة المكان"

الإثنين 20 مايو 2019 05:30 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" توفر خدمة "واي فاي" مجانا في "خيمة المكان"

 

مسقط – الرؤية

توفر Ooredoo خدمة الواي فاي المجانية في الخيمة الرمضانية التابعة لقهوة المكان في السيب، لضمان استمتاع عملائها بالإنترنت السريع والموثوق أينما كانوا ومشاركتهم أجمل اللحظات والأوقات مع أحبائهم، وتعد الخيمة وجهة مسائية للعديد من الأفراد خلال الشهر الفضيل للإفطار مع العائلة ولقضاء أمسيات مميزة مع الأصدقاء ومتابعة مباريات فرق كرة القدم المفضلة لديهم.

وقال المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة إن شهر رمضان المُبارك يعد الوقت الأمثل للالتقاء بالأهل والأصدقاء وقضاء أمتع الأوقات معهم ومشاركتهم الوجبات الشهية، لذا يسرنا أن نتعاون مع شركائنا في قهوة المكان لإثراء التجربة الرقمية لزوار الخيمة الرمضانية خلال الشهرالفضيل عبر توفير خدمة واي فاي مجانية طوال تواجدهم في الخيمة وخارجها.

وروجت الشركة خلال تواجدها في الخيمة الرمضانية لخدمة "مكتبي" والتي تعدّ حلا متكاملا وشاملا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهم بيانات لا محدودة بسرعات تصل إلى 10 ميجابت/ثانية على الهواتف الثابتة ضمن نطاق المؤسسة، وخطوط هاتف نقال إضافية لتمكين رواد الأعمال من الاستمتاع بالإنترنت وبقيمة مخفضة. ولإضفاء طابع المرح والحماس، تقيم Ooredoo مسابقة رمضانية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن للعملاء الفوز بساعة ذكية من ضمن أربعة ساعات من سامسونج تقدمها Ooredoo وذلك من خلال متابعة حسابها على تويتر.

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