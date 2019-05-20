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بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

الإثنين 20 مايو 2019 05:11 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

مسقط- العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 4 مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم 43/2019 بتعيين أمين عام لوزارة المالية. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يعين ناصر بن خميس بن علي الجشمي أمينا عاما لوزارة المالية بمرتبة وزير. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 14 من رمضان سنة 1440هـ الموافق: 20 من مايو سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم 44/2019 بتعيين وكيل لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يعين الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 14 من رمضان سنة 1440هـ الموافق: 20 من مايو سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم 45/2019 بتعيين نائب لمحافظ ظفار. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يعين الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي نائبا لمحافظ ظفار. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 14 من رمضان سنة 1440هـ الموافق: 20 من مايو سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم 46/2019 بتعيين مندوب دائم للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يعين السفير الدكتور محمد بن عوض الحسّان مندوبا دائما للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 14 من رمضان سنة 1440هـ الموافق: 20 من مايو  سنة 2019م.

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