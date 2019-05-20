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مواطنة سعودية تخطف رضيعة من أحد المستشفيات بالمملكة

الإثنين 20 مايو 2019 03:42 م بتوقيت مسقط

مواطنة سعودية تخطف رضيعة من أحد المستشفيات بالمملكة

جدة – الوكالات

كشف الشرطة السعودية تفاصيل جديدة حول تعرض طفلة حديثة الولادة للخطف من أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، منذ 3 أيام، وأسفرت المتابعة الأمنية للقضية وإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، عن تحديد هوية المتهمة بجريمة خطف الطفلة، وهي مواطنة في العقد الخامس من العمر، والقبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وشددت شرطة منطقة مكة المكرمة على أنها تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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