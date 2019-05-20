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السعودية تدعو لعقد قمتين خليجية وعربية "طارئتين"

الإثنين 20 مايو 2019 09:39 ص بتوقيت مسقط

 

الرياض - الوكالات

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لحضور قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو الجاري، وذلك لبحث العلميات التخريبية التي تعرضت لها سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات و"الهجوم الإرهابي" على محطتي ضخ نفطية بالمملكة العربية السعودية وتداعياتها على المنطقة.

من جهته، قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في مؤتمر صحفي إنّ "المملكة العربية السعودية لا تريد حربا في المنطقة ولا تسعى لذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب وفي الوقت ذاته تؤكد أنّه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإنّ المملكة سترد على ذلك بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

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