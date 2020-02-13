عمانتل تسجل ارتفاعا في أرباحها السنوية بـ 299.7 مليون ريال

مسقط - العمانية

أعلنت الشركة العمانية للاتصالات عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة ليصل إلى 2592.3 مليون ريال مقارنة بـ 2186 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2018.

وبلغ صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضريبة 299.7 مليون ريال مقارنة بـ 208.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2018.

وشهدت العمليات المحلية انخفاضا بنسبة 12% في صافي الربح خلال عام 2019 مقارنة مع نفس الفترة لعام 2018 ويعود ذلك إلى انخفاض في إيرادات الخدمات المتنقلة المسبقة الدفع بالإضافة إلى انخفاض في إيرادات الكوابل الحرية.

وقالت الشركة في تقريرها الذي نشره الحساب الرسمي لسوق مسقط للأوراق المالية، انه على الرغم من ذلك ساهم النمو في إيرادات خدمات النطاق العريض وتكنولوجيا المعلومات بالإافة إلى إجراء تحسين التكلقة من تكلفة الهوامش الإجمالية.

ونمت إيرادات الخدمات الثابتة بنسبة 4.9% على أساس سنوي في حين انخفضت إيرادات الهاتف المتنقل 1.7%.