تدريب مشترك بين الجيش السلطاني وحدات من القوات الملكية البريطانية

مسقط - العمانية

نفذ الجيش السلطاني العماني اليوم ممثلاً في مظلات سلطان عمان وعدد من وحدات تشكيلات الجيش السلطاني

العماني البيان العملي للتمرين المشترك العماني / البريطاني (عاصفة الجبل) بمشاركة وحدات من القوات الملكية البريطانية تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.

جرت فعاليات البيان العملي للتمرين المشترك في ميادين تدريب الجيش السلطاني العماني بالجبل الأخضر حيث نفذت القوات المشاركة العمانية / البريطانية الخطط المرسومة للتمرين، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة، وأظهر فيها المشاركون مستوى عاليا في الأداء والروح المعنوية، وعكست مجريات أحداث التمرين وما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العماني من الكفاءة والجاهزية العالية، والمستويات العملياتية المتقدمة، كما أظهر التمرين مدى كفاءة التأهيل والتدريب بمختلف أنواعه وتخصصاته الذي يتلقاه منتسبو الجيش السلطاني العماني من خلال قدرتهم العالية على الانسجام في تنفيذ الخطط العملياتية لمختلف المهام المشتركة باستخدام أحدث الخطط والأساليب العسكرية وبما يتواكب والمهام الوطنية التي يضطلع بها الجيش السلطاني العماني في الحفاظ على مكتسبات

الوطن وصون منجزاته.

ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين الدورية في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، وضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه، ويحرص على تنظيمها وإعدادها وتنفيذها تحقيقاً للأهداف الوطنية المتوخاة ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.

وقد شهد فعاليات البيان العملي المشترك العماني / البريطاني عدد من كبار الضباط والضباط من الجانبين.